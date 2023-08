Cyclisme - Vuelta : La guerre Evenepoel-Vingegaard est déclarée !

Alexandre Higounet

Si le duel s’annonce très intense entre Remco Evenepoel et le duo Vingegaard-Roglic sur les routes du Tour d’Espagne, il s’annonce également particulièrement rude entre les deux équipes sur le terrain médiatique. En tout cas, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, a émis un message clair que sa formation était parée pour le combat. Analyse.

Le Tour d’Espagne, qui s’est élancé samedi dernier de Barcelone, s’annonce habité par un duel au très haut niveau entre d’un côté, Remco Evenepoel, qui passe un test important dans sa quête du Tour de France en affrontant son double vainqueur sur trois semaines, et de l’autre le duo XXL de la Jumbo-Visma Jonas Vingegaard-Primoz Roglic, bien décidé à mettre un gros coup sur la tête du champion belge dans sa quête d’une victoire dans le Tour de France. Sportivement, le duel s’annonce terrible, et ce d’autant plus qu’il trouve un prolongement au sein des deux équipes.

Cyclisme - Vuelta : Pourquoi le futur Alaphilippe va surprendre ! https://t.co/th0cxR5Jas pic.twitter.com/ohp5sfY3xO — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

L’anecdote racontée par Lefévère…

On en veut pour preuve l’anecdote racontée par Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, dans les colonnes du média belge La Dernière Heure , une anecdote en forme de mise au point à l’intention de la formation hollandaise : « La participation de Vingegaard m’a-t-elle surprise ? Oui, mais je l’ai apprise assez tôt. A la fin du Tour, quand j’ai félicité Richard Plugge (Ndlr, le patron de la Jumbo-Visma) pour la victoire de son équipe, il m’a dit qu’il avait une surprise à m’annoncer : ‘’On veut gagner les trois grands tours cette année et on va prendre Jonas à la Vuelta’’. Je suis resté un peu perplexe et il a raconté à certains que ça aurait valu la peine de voir mon visage à ce moment-là. Mais je n’ai pas bougé ».

Le boss de la Soudal-Quickstep envoie un message clair à la Jumbo…