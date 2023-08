Cyclisme - Vuelta : Pourquoi le futur Alaphilippe va surprendre !

Alexandre Higounet

Après les premières étapes de la Vuelta, Romain Grégoire, l’une des trois pépites du cyclisme français à passer un crash test pour son premier grand Tour, a apporté la démonstration qu’il n’avait absolument pas peur, confirmant de grandes ambitions à très haut niveau. Un signe ne trompe pas sur le sujet. Analyse.

Comme analysé précédemment par le10sport.com, le Tour d’Espagne, qui a débuté samedi dernier du côté de Barcelone et qui aborde dès maintenant ses premières étapes de montagne, aura valeur de premier grand test pour les grands espoirs du cyclisme français, dont on dit qu’ils ont les qualités pour viser un jour une victoire dans un grand Tour, à savoir Lenny Martinez (20 ans) et Romain Grégoire (20 ans), les deux grands talents de la Groupama-FDJ, ainsi que Kevin Vauquelin, le jeune leader de l’équipe Arkea-Samsic.

Grégoire déçu de finir 7ème à Montjuic !

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que du côté des deux phénomènes de l’équipe de Marc Madiot, on aborde la compétition avec une grande motivation et des ambitions très élevées. Il suffit pour s’en persuader de noter la réaction de Romain Grégoire après l’arrivée de la deuxième étape au sommet de Montjuic à Barcelone, dans une configuration taillée pour les puncheur-grimpeurs, qui colle parfaitement à son profil, celui du futur Julian Alaphilippe. 7ème à l’arrivée, Romain Grégoire a lancé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Ce qu’on visait, c’était la victoire d’étape. On a fait en sorte de jouer l’étape à fond et ça s’est fait à la pédale dans la bosse de Montjuic. Il m’en manque un peu pour être avec Kron. La forme n’était pas mauvaise, mais le rythme World Tour, c’est autre chose. J’étais là malgré tout, pas plus étouffé que les autres, mais juste pas assez fort. Les mecs ont fait un super boulot mais je n’ai pas réussi à conclure, donc je suis forcément un peu déçu. C’est une déception car il y avait clairement une occasion, mais La Vuelta est bien lancée. On est sur de bons rails avec toute l’équipe. Il y a certes de la déception, mais on se dit aussi qu’on n’est pas si loin ».

Il n’a peur de rien au moment d’aborder son premier grand Tour

Le fait que le jeune champion de 20 ans, qui dispute son premier grand Tour, soit déçu de terminer à la septième place d’une grande étape pour puncheurs en dit long sur ses ambitions, sur sa confiance et donc sur son potentiel. Un élément qui confirme que le jeune talent de la Groupama-FDJ a les qualités intrinsèques qui font qu’ils n’a peur de rien au moment d’aborder le très haut niveau et qu'il pourrait réserver de très grandes et bonnes surprises sur ce Tour d'Espagne.