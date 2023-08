Cyclisme : Des pépites bleues pour gagner le Tour ? On va savoir

Alexandre Higounet

A l’occasion de la prochaine Vuelta, qui va débuter ce samedi, trois des plus grands espoirs du cyclisme français, Romain Grégoire, Lenny Martinez et Kevin Vauquelin, vont passer un test grandeur nature. Si un coureur tricolore doit gagner le Tour dans les prochaines années, ce sera l’un de ces trois. Et on en saura plus dans quelques semaines…

Le Tour d’Espagne, qui débute ce samedi, présente un casting de très haut niveau, dominé par le combat de titans qui opposera les deux ténors de la Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, au génie de la Soudal Quickstep, Remco Evenepoel, le vainqueur sortant, qui aspire désormais à une victoire dans le Tour de France. Derrière, d’autres calibres du peloton mondial sont présents, de Geraint Thomas à Eric Mas, en passant par José Almeida, Mikel Landa ou encore la pépite Juan Ayuso.

Cyclisme : Pourquoi Alaphilippe va faire une grande saison 2024 https://t.co/QDElJ5s4Kk pic.twitter.com/tPcYoeZwVd — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Martinez, Grégoire, Vauquelin, un trio à l’épreuve du feu

Dans ce contexte de très haut niveau, les trois plus grands espoirs du cyclisme français vont passer à l’épreuve du feu. En effet, Lenny Martinez (20 ans) et Romain Grégoire (20 ans), les deux pépites de la Groupama-FDJ, et Kevin Vauquelin (22 ans), le tout jeune leader de la Team Arkea-Samsic, sont tous trois au départ avec des ambitions, et tous sont considérés comme des potentiels futurs vainqueurs de grands Tours. Ils vont affronter un véritable challenge au cours de ce Tour d’Espagne et leur comportement au cours de l’épreuve sera riche d’enseignements quant à leur potentiel dans les grands Tours.

« Vauquelin peut faire top 10 voire mieux »