Cyclisme : Après Pinot, la Groupama-FDJ tient son nouveau crack

Arnaud De Kanel

Alors que Thibaut Pinot prendra sa retraite en fin de saison et qu'Arnaud Démare s'est engagé pour l'équipe Arkéa-Samsic, la Groupama-FDJ peut compter sur un nouveau prospect pour défendre ses couleurs. Brillant sur le Tour du Limousin, Romain Grégoire devrait faire les beaux jours de la formation de Marc Madiot dans les années à venir.

Si la Groupama-FDJ pourra encore compter sur David Gaudu, Stefan Küng ou encore Valentin Madouas la saison prochaine, ça ne sera pas le cas avec Arnaud Démare et surtout Thibaut Pinot. Le grimpeur star va se retirer du peloton à la fin de la saison mais un jeune talent du nom de Romain Grégoire devrait assurer la relève.

Cyclisme : Evenepoel peut-il gagner le Tour ? Une réponse va tomber https://t.co/Ni5mWMp4px pic.twitter.com/I3KHiQbBqh — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Roman Grégoire crève l'écran

Pour sa première saison chez les pros, Romain Grégoire a fait forte impression. Victorieux des 4 Jours de Dunkerque en mai, le coureur de 20 ans a triomphé à deux reprises sur le Tour du Limousin avant de s'offrir le classement général de cette course par étapes la semaine passée, devançant Benoit Cosnefroy et Michael Storer. « Gagner ici c’est super pour moi ! Je ne m’y attendais pas en venant ici. C'est déjà ma 2e victoire sur une course par étape, je me surprends de mois en mois et ça c'est vraiment chouette. L'objectif désormais, ça va être de gagner en WorldTour. Pour l'instant je ne me sens pas forcément prêt, il va falloir encore un peu de travail. Je ne me mets pas la pression. J’ai abordé cette dernière étape avec beaucoup de confiance grâce au travail de toute l’équipe, la journée s’est idéalement passée », confiait Romain Grégoire à l'arrivée de la dernière étape du Tour du Limousin. Il pourrait déjà confirmer les attentes placées en lui dans les jours à venir.

Premier gros test sur La Vuelta

Romain Grégoire participera à son premier Grand Tour puisqu'il s'élancera de Barcelone ce samedi afin d'y disputer La Vuelta. Marc Madiot croit en ses jeunes et va donc au bout de ses idées après avoir assuré que les remplaçants de Thibaut Pinot et d'Arnaud Démare étaient déjà au sein de son équipe. Romain Grégoire sera accompagné d'un autre phénomène, Lenny Martinez (FRA, 20 ans), de Michael Storer (AUS, 26 ans), Rudy Molard (FRA, 33 ans), Lorenzo Germani (ITA, 21 ans), Samuel Watson (GBR, 21 ans), Lewis Askey (GBR, 22 ans) et Clément Davy (FRA, 25 ans). Sur la lignée de son excellent Tour du Limousin, il visera les victoires d'étapes sur les routes espagnoles. Bien que son profil s'apparente plus à celui d'un Julian Alaphilippe, Romain Grégoire a toutes les cartes en mains pour faire oublier Thibaut Pinot.