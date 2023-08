Cyclisme - Vuelta : Lenny Martinez peut-il rêver au podium ?

Alexandre Higounet

A 20 ans à peine, pour son premier grand Tour, Lenny Martinez a passé la première grande étape de montagne de la Vuelta avec les meilleurs, terminant dans le petit groupe des cadors à l’arrivée, où ne figurait plus des coureurs comme Geraint Thomas et Mikel Landa. La performance est telle qu’elle incite à poser la question : peut-il ramener à Madrid la troisième place qu’il occupe actuellement au général ? Analyse.

Comme analysé précédemment par le10sport.com , trois parmi les plus grands espoirs du cyclisme français (Grégoire, Martinez, Vauquelin) passent un véritable crash test au top niveau à l’occasion de cette Vuelta, avec en filigrane cette question : ont-ils réellement la capacité de gagner les plus grandes courses au monde ? L’un d’eux est-il en mesurer d’espérer réellement gagner le Tour de France ?

Pour l’instant, il est troisième au général…

Depuis la première étape de haute montagne a livré un… premier verdict. S’il apparaît qu’en l’état la pépite Romain Grégoire paraît plus destiné à remporter un jour Liège-Bastogne-Liège, qu’il a d’ailleurs gagnée en Espoirs, Lenny Martinez (20 ans), son alter ego de la Groupama-FDJ, a littéralement crevé l’écran, terminant 7ème au sommet de la montée finale, alors qu’il ne restait plus qu’une dizaine de coureurs dans le groupe de tête, et que plusieurs grands leaders comme Mikel Landa ou Geraint Thomas n’étaient plus présents, au point de s’installer à la 3ème place au classement général. A 20 ans, pour son premier grand tour, la performance est réellement exceptionnelle et laisse ouverts les plus grands espoirs.

« Je ne m’inquiète pas pour lui en montagne »