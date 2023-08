Cyclisme : Le futur vainqueur français du Tour est peut-être connu !

Alexandre Higounet

A la faveur du Tour d’Espagne qui s’est élancé depuis le week-end dernier, on devrait en savoir plus sur le potentiel de trois parmi les plus gros espoirs du cyclisme français. Et la première étape de haute montagne ce lundi a livré un verdict plus qu’encourageant pour l’une des trois pépites tricolores... Un résultat qui ouvre de réelles perspectives.

Comme analysé par le10sport.com, trois parmi les plus gros espoirs du cyclisme français, les trois étant cités parmi les potentiels vainqueurs de grandes classiques voire même du Tour de France, passent actuellement une véritable épreuve du feu sur le Tour d’Espagne, leur première confrontation avec le top niveau mondial dans le cadre d’un grand Tour. Il s’agit du grimpeur Lenny Martinez (20 ans), de Romain Grégoire (20 ans), plus puncheur-grimpeur, et enfin de Kevin Vauquelin (22 ans), qui est de son côté plus un grand rouleur qui passe également la montagne.

A 20 ans, il finit avec les meilleurs en montagne

Hier, lors de la première étape de haute montagne, au sommet de la difficile montée finale d’Arinsal après le redoutable Coll d’Ordino, la compétition a livré un premier verdict. Et si en l’état, Romain Grégoire a confirmé qu’il était plus un puncheur taillé pour des grandes épreuves d’une semaine ou des grandes classiques comme Liège-Bastogne-Liège, si Vauquelin a pour l’instant affiché quelques limites en montagne à très haut niveau, terminant l’étape à la 47ème place à 2 minutes 55 des premiers, Lenny Martinez, lui, a crevé l’écran.

Lenny Martinez a encore une grosse marge de progression

Le tout jeune grimpeur de la Groupama-FDJ, à tout juste 20 ans et pour sa première confrontation à ce niveau, a pris la 7ème place de l’étape en restant en permanence avec les meilleures, que ce soit Evenepoel, Vingegaard ou encore Roglic, là où nombre de grands coureurs confirmés ont cédé du terrain, à l’image de Romain Bardet, Geraint Thomas ou encore Mikel Landa et qu’ils n’étaient plus qu’une petite dizaine à l’arrivée. Une performance véritablement bluffante pour un coureur si jeune et qui laisse augurer de grands espoirs pour la suite. On attendra encore de voir comment Lenny Martinez récupère au fil des jours sur une longue épreuve comme la Vuelta. Mais s’il maintient ce niveau tout au long de l’épreuve, compte tenu de son très jeune âge et de sa marge de progression, le cyclisme français tiendra peut-être, pour la première fois depuis longtemps, un vrai futur vainqueur potentiel d’un Tour de France.