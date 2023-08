Après le Tour de France, Vingegaard se lance un objectif inattendu

Arnaud De Kanel

Vainqueur de son deuxième Tour de France consécutif en juillet dernier, Jonas Vingegaard s'est fixé un nouvel objectif. Le coureur danois sur au départ de La Vuelta ce samedi à Barcelone et il ne vient pas pour y faire de la figuration.

Son mano a mano avec Tadej Pogacar a embellit les après-midi de juillet. Près d'un mois après son sacre sur le Tour de France, Jonas Vingegaard retrouve la compétition ce samedi puisqu'il prendra le départ de La Vuelta. Le coureur de la Jumbo-Visma vise le doublé malgré une concurrence féroce.

Jumbo-Visma sort l'artillerie lourde pour la Vuelta

L'équipe néerlandaise a décidé d'aligner la dream-team pour réaliser le triplé. En effet, Primoz Roglic a remporté le Giro, Jonas Vingegaard le Tour de France et la Jumbo rêve maintenant de remporter La Vuelta. Les deux leaders de la formation seront accompagnés par Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Robert Gesink, Attila Valter, Dylan van Baarle et Jan Tratnik. Une équipe bâtie pour assommer la concurrence sur une épreuve qui lui réussit bien puisque Primoz Roglic compte déjà trois Vuelta à son compteur. Leader désigné depuis des mois pour ce Tour d'Espagne, le Slovène devra finalement partager son statut avec Jonas Vingegaard.

«Vingegaard et Roglic prendront le départ de la course en tant que leaders»