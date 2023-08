Pogacar-Vingegaard : Le duel est déjà lancé pour le Tour de France 2024 !

Arnaud De Kanel

Le Tour de France 2023 aura finalement tourné à l'avantage de Jonas Vingegaard et ce pour la deuxième année consécutive. Son duel avec Tadej Pogacar a permis de conserver une once de suspense et fort heureusement pour le spectacle, les deux rivaux ambitionnent tous les deux de remporter une troisième Grand Boucle en 2024.

Il y avait Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et les autres. Le Tour de France a été marqué par un écart de niveau colossal entre les deux derniers vainqueurs sortants et le reste des coureurs du classement général. En dernière semaine, le Slovène a finalement craqué, entrant ainsi dans le rang des coureurs dits « normaux » et sans l'aide précieuse de Marc Soler dans l'ascension du col de la Loze, il aurait sans doute perdu sa seconde place au général. Il compte remporter un troisième Tour de France dès l'année prochaine et la revanche avec Jonas Vingegaard aura bien lieu puisque le Danois veut également être de la partie.

«90 % de chances que je revienne essayer de gagner le Tour»

Tadej Pogacar sera, sauf catastrophe, présent au départ du Tour de France l'an prochain. Elogieux envers Jonas Vingegaard, le Slovène a confirmé « à 90% » sa participation à l'édition 2024. « Au vu des circonstances, je suis fier de ma deuxième place au général et de mon maillot blanc, qui m'a encore donné l'impression d'être un petit jeune du peloton (il aura 25 ans en septembre). J'espère le troquer contre le jaune l'an prochain mais ça ne va pas être facile si Jonas est encore là. Il a réussi un Tour phénoménal. Il est vraiment fait pour cette course. Il m'a particulièrement impressionné dans Marie Blanque, où il m'a fait craquer alors que c'est une ascension que j'adore, et sur le contre-la-montre où il s'est surpassé. Ces deux jours-là, il était intouchable. J'ai beaucoup de respect pour lui et je pense qu'on va encore avoir de belles batailles l'un contre l'autre dans les années à venir. Dès l'été prochain ? Je dirais qu'il y a 90 % de chances que je revienne essayer de gagner le Tour. C'est la plus grande course du monde, la plus importante, celle où tu vis les plus fortes émotions, les hauts les plus hauts, les bas les plus bas, et c'est pour ça qu'on fait du vélo. Il arrive parfois que je me dise "laisse tomber ", mais rien ne remplace le Tour. Si tout se passe comme prévu, je reviendrai, encore plus fort », a déclaré le coureur de l'équipe UAE-Emirates dans un entretien accordé à L'Equipe . Beaucoup moins bavard comme à son habitude, Jonas Vingegaard a également confirmé son désir de défendre son titre.

