Cyclisme : Evenepoel peut-il gagner le Tour ? Une réponse va tomber

Alexandre Higounet

Alors qu’il a bâti toute sa stratégie pour les années à venir autour de Remco Evenepoel, avec l’objectif d’aller décrocher une victoire au Tour de France, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, va abattre une carte importante dans le mois qui vient. Peut-être même décisive… Explication.

Depuis plusieurs mois, le boss de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère a fait le choix d’investir au maximum pour bâtir une équipe de grand Tour autour de Remco Evenepoel, afin de viser une victoire au Tour de France dans les prochaines années. En conséquence, le boss de l’équipe belge a dû trancher et laisser un peu de côté la culture historique de sa formation tournée vers les classiques flandriennes et ardennaises.

Lefévère a tout misé autour d’Evenepoel

On peut comprendre un tel choix, compte tenu du talent incroyable de Remco Evenepoel, tout en en constatant aussi les risques, la Soudal-Quickstep n’ayant pas réellement existé cette saison dans la campagne des classiques… en dehors de la victoire d’Evenepoel à Liège. On comprend – aussi – pourquoi la formation belge a changé de discours aujourd’hui sur Alaphilippe et tente de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il retrouve son top niveau l’an prochain, car il restera clairement la carte maitresse au printemps.

Il va affronter Vingegaard à la Vuelta…

En attendant, le mois qui s’annonce s’avère d’ores et déjà très important pour le futur de la Soudal-Quickstep. En effet, Evenepoel, qui a dû se retirer du Giro avec le maillot rose sur le dos du fait d’un contrôle positif au covid, va défendre son titre lors de la prochaine Vuelta. Mais cette fois, il va y affronter l’un des deux géants du cyclisme mondial, à savoir Jonas Vingegaard, deux fois vainqueur du Tour de France. Certes, le Danois aura déjà le Tour dans les jambes, mais il vient pour gagner. Et Evenepoel pourra savoir où il en est en vue d’une victoire pour le Tour de France, lui qui avait parfois affiché certaines limites lorsqu’il était dans un contexte de très haut niveau en haute montagne. Le résultat de ce premier affrontement donnera des indications très claires sur la faisabilité de l’opération et du projet bâti par Lefévère autour de son champion belge. Mine de rien, la pression sera forte autour de l’équipe belge.