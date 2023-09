Cyclisme - Vuelta : Quand les ténors ignorent Lenny Martinez…

Alexandre Higounet

Au sein des ténors du peloton de la Vuelta, on ne tient visiblement pas vraiment compte de la présence de Lenny Martinez dans le tableau général de la compétition. La conférence de presse de Remco Evenepoel tenue lundi lors de la journée de repos tend bel et bien à le confirmer.

Même si avec le contre-la-montre disputé mardi, Lenny Martinez a logiquement perdu du temps sur les ténors de la Vuelta, le jeune phénomène de la Groupama-FDJ reste présent dans les hauteurs du classement et peut toujours rêver à un top 5 voire mieux dans cette Vuelta s’il encaisse bien le choc d’une course de trois semaines, la première à laquelle il est confronté dans sa jeune carrière, lui qui n’est âgé que de 20 ans et deux mois.

Cyclisme : Le changement de cap se confirme pour Alaphilippe https://t.co/0eJ7QrQIWv pic.twitter.com/KjYOTdnZpt — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Evenepoel focalisé sur Ayuso et les Jumbo

Une chose est sûre, en tout cas, les grands leaders du Tour d’Espagne, qu’il s’agisse du duo de la Jumbo-Visma Roglic-Vingegaard ou de Remco Evenepoel, ne prennent pas vraiment Lenny Martinez en considération pour la suite de la compétition. Interrogé en conférence de presse pendant la journée de repos sur ses rivaux et notamment sur la possibilité d’un invité surprise comme Sepp Kuss, le troisième larron Jumbo alors leader au classement, Evenepoel n’a évoqué à aucun moment le jeune grimpeur de la Groupama-FDJ : « Mon ambition est de gagner le chrono (disputé mardi) et de remporter une deuxième étape. Un chrono est toujours important dans un grand Tour et nous verrons les écarts à l’arrivée. En principe, cela doit me convenir le mieux parmi les prétendants à la victoire finale donc ce serait bien si je pouvais prendre une trentaine de secondes. C’est un objectif élevé car Ayuso, Vingegaard et Roglic sont aussi en forme. (…) Kuss ? Sepp est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs du monde. S’il fait un bon chrono demain, il deviendra un client important à battre. Mais nous l’avons aussi vu céder un peu lors des deux dernières étapes de montagne. Personnellement, je vois plus Kuss comme un outsider chez les Jumbo. Je pense qu’ils roulent toujours pour Roglic et Vingegaard mais il est certain que ce n’est pas facile d’affronter trois grands grimpeurs et trois grands coureurs de Tour . »

Ils semblent persuadés que Lenny Martinez va s’éteindre petit à petit

Le fait que Remco Evenepoel n’évoque à aucun moment le cas de Lenny Martinez révèle que le grand espoir de la Groupama-FDJ n’apparaît pas dans leurs écrans radars quand bien même il reste dans les clous au général. Pour les grands leaders de la Vuelta, Martinez n’apparaît pas réellement comme une menace tant ils semblent convaincus qu’il va s’effacer au fil des jours. Cette confiance pourrait bien se retourner contre eux dans les prochains jours…