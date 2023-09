Cyclisme - Mercato : Un gros coup pour la Team Total Energies ?

Alexandre Higounet

La Team Total Energies s’est montrée particulièrement discrète sur le mercato, qui a pourtant ouvert depuis le 1er août, avec le jeune du Vendée U Baptiste Vadic comme seule recrue. L’équipe vendéenne serait-elle en train de réserver un gros coup en toute discrétion ? Le scénario est hypothétique, mais des éléments permettent de lui donner une certaine consistance… Explication.

Depuis le 1er août, le marché des transferts a ouvert ses portes et le Team Total Energies de Jean-René Bernaudeau, qui nous avait habitués à quelques gros coups, est restée particulièrement discrète. Alors qu’elle devrait a priori bénéficier d’une relative marge de manœuvre financière avec le départ du trio Sagan-Bodnar-Oss, qui libère une grosse place au budget, auquel il convient d’ajouter celui – potentiel – d’Edvald Boasson Hagen, actuellement en fin de contrat, et celui – acté – de Victor De La Parte, qui s’est engagé avec l’équipe Euskaltel pour 2024, la formation vendéenne n’a opéré aucun recrutement à ce jour, à part celui du jeune talent du Vendée U Baptiste Vadic. Certes, des rumeurs insistantes font état d’une signature imminente du jeune grimpeur de l’équipe CIC Nantes Atlantiques Jorgan Jegat, qui dispose d’un potentiel très intéressant en montagne, mais en l’état, l’équipe s’est montré bien discrète.

Pourquoi une telle discrétion sur le mercato jusqu’à présent…

Comment l’expliquer ? Il est certain qu’une partie du budget à disposition sera utilisé pour la prolongation espérée du trio Burgaudeau-Ferron-Dujardin, trois gros poissons de l’effectif. D’autre part, il apparaît clair que la stratégie mise en place par Bernaudeau de faire venir des grands noms pour tirer l’équipe vers le haut n’a pas été couronnée de succès jusqu’à présent, Niki Terpstra puis surtout Peter Sagan ayant été très loin d’amener les victoires à haut niveau espérées. Tout cela a probablement refroidi le boss vendéen à l’heure de son recrutement.

L’hypothèse d’une porte ouverte sur un gros coup se défend

Pour autant, cela ne suffit pas à expliquer pourquoi aucun renfort extérieur n’a signé à ce jour chez Total Energies. Compte tenu de la marge financière - a priori - restante, et même si JRB a tenu plutôt un discours prudent dans les médias, indiquant qu’il ferait sans doute encore appel à un ou deux jeunes du Vendée U pour renforcer l’équipe (Nicolas Boniface semble avoir le parfait profil), cette inaction laisse supposer qu’une porte pourrait être actuellement ouverte sur un gros coup, tout le reste du recrutement pouvant être alors suspendu à la finalisation ou pas de ce gros coup. Bien sûr, il ne s’agit que d’une supposition, mais elle tend à être confirmée par le contact pris il y a quelques mois avec Alaphilippe, au moment où ce dernier était mis sous pression par le boss de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, qui n’avait pas exclu son départ anticipé en fin de saison. Si le contact n’était pas allé plus loin, Alaphillippe préférant honorer quoiqu’il arrive sa dernière année au sein de l’équipe belge, il tend à confirmer qu’au sein du Team Total Energies, on pourrait bien avoir la capacité d’un gros coup en cas d’opportunité…