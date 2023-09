Il annonce du lourd pour Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

Au sortir d'une année 2022 chaotique, Julian Alaphilippe voulait prendre sa revanche en 2023. Mais alors que la fin de saison approche et que toutes les échéances importantes sont passées, force est de constater que le coureur de la Soudal Quick-Step n'a pas répondu aux attentes. Malgré tout, Davide Bramati se veut confiant pour 2024.

Rien n'a épargné Julian Alaphilippe ces deux dernières années. Maudit en 2022, le compagnon de Marion Rousse a vu sa saison 2023 prendre un tournant inattendu suite à une nouvelle chute cette fois-ci sur le Tour des Flandres. Il n'a pas non plus été aidé par son patron Patrick Lefevere qui n'a cessé de lui mettre la pression dans les médias. L'ancien double champion du monde garde tout de même du crédit au sein de son équipe puisque Davide Bramati, l'un des directeurs sportifs de la Soudal Quick-Step, promet qu'il sera de retour à son meilleur niveau la saison prochaine.

«Je m’attends à ce qu’il gagne encore beaucoup»

L'Italien ne doute pas de Julian Alaphilippe, bien au contraire. « Julian a été très malchanceux avec sa mauvaise chute de l’an dernier et ce n’était pas facile de repartir. Aujourd’hui quand on perd des mois, on ne laisse pas derrière soi que quelques courses, mais toute une base de solidité, de constance… par rapport aux années précédentes. Mais c’est un garçon qui a beaucoup gagné et je m’attends à ce qu’il gagne encore beaucoup. On a vu comment Julian a couru sur le Tour : il a essayé presque tous les jours et après sa victoire au Dauphiné peut-être lui aussi attendait-il un peu plus, mais le niveau est vraiment très relevé. Aujourd’hui, si vous perdez une semaine, c’est comme si vous perdiez un mois. Et le Tour s’est toujours couru de façon folle, à part une étape et les contre-la-montre », a déclaré Davide Bramati dans des propos relayés par le site italien Bici.news . Le Français va se servir de cette nouvelle année compliquée pour revenir plus fort selon son directeur sportif.

«Vous verrez l’année prochaine»