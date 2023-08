Cyclisme : Le crash test n'est pas encore passé pour Evenepoel...

Alexandre Higounet

En remportant la troisième étape en battant au sommet Jonas Vingegaard au sprint pour aller chercher le maillot de leader, Remco Evenepoel s’est assurément rassuré, lui qui avait une forte pression au départ de Barcelone. Pour autant, il ne faudrait pas en tirer de conclusions hâtives sur la suite de l’épreuve. Explication.

Au départ du Tour d’Espagne, Remco Evenepoel était sous haute pression du fait de son duel annoncé avec Vingegaard, quand bien même Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, avait tenté de minimiser le sujet, déclarant aux médias belges : « La pression pour Remco ? De notre part, il n’en a pas. Mais vous savez comme moi que lorsque Remco annonce viser une place sur le podium à Madrid, c’est la victoire qu’il veut. Quand tu t’appelles Remco Evenepoel, tu es favori partout. Même quand Vingegaard est au départ ».

Cyclisme - Vuelta : Pourquoi le futur Alaphilippe va surprendre ! https://t.co/th0cxR5Jas pic.twitter.com/ohp5sfY3xO — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Il a vaincu Vingegaard au sprint lors de la première arrivée au sommet, mais…

Nerveux depuis le départ, signe qu’il a tout de même ressenti lui une pression, celle de devoir être au niveau du vainqueur danois du Tour sachant que son objectif est désormais tourné vers une victoire au Tour de France, Remco Evenepoel a pu se rassurer en dominant son rival lors du premier rendez-vous en montagne, remportant l’étape et allant chercher le maillot de leader.

… le vrai test sera ailleurs pour Evenepoel