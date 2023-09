Cyclisme : Le nouveau Alaphilippe pointe le bout du nez !

Alexandre Higounet

A côté de Lenny Martinez, qui continue de surprendre en restant dans la course pour la victoire finale alors qu’on est à la mi-Vuelta, Romain Grégoire, l’autre pépite du cyclisme français et de la Groupama-FDJ, est passé tout proche de la victoire mercredi au sommet de la Laguna Negra, confirmant qu’il était le futur Julian Alaphilippe.

Hier, à l’occasion d’une étape vallonnée, mais surtout marquée par une montée finale de 7 kilomètres, le terrain était propice à une grande échappée avec une explication entre grands puncheurs pour la victoire d’étape. C’est exactement ce scénario qui s’est déroulé, un groupe de 25 coureurs jouant la gagne au sommet de La Laguna Negra.

Tout proche de l’exploit à La Laguna Negra

Au final, c’est le grand puncheur espagnol de la Cofidis, Jesus Herrada, qui est allé chercher la victoire. Mais le plus important pour le cyclisme français est derrière. Juste derrière… En effet, Romain Grégoire, l’autre grand espoir du cyclisme tricolore avec Lenny Martinez, lui aussi âgé de 20 ans et qui lui aussi dispute son premier grand Tour, a joué la victoire jusqu’au bout, terminant deuxième à trois secondes de Herrada, alors que des coureurs comme Geraint Thomas, Filippo Ganna ou Andreaz Kron étaient à la lutte. Grégoire confirme lui aussi toute l’étendue de son potentiel, lui qui s’annonce comme le futur Julian Alaphilippe et qui à 20 ans a déjà remporté des courses par étapes vallonnées comme les 4 jours de Dunkerque ou le Tour du Limousin, après avoir gagné à 18 ans Liège-Bastogne-Liège Espoirs.

La France a trouvé le futur Alaphilippe