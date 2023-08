Cyclisme : Le point qui changerait tout dans l’avenir d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaît aujourd’hui quasiment acté que Julian Alaphilippe, qui dispose encore d’un an de contrat avec la Soudal-Quickstep, restera au sein de la formation belge, un élément pourrait cependant totalement modifier la donne et provoquer un changement de cap dans l’avenir du champion français. Quand bien même improbable, le scénario ne peut malgré tout être exclu. Analyse.

Depuis quelque temps, comme analysé par le10sport.com , il apparait clair que Julian Alaphilippe restera au sein de l’équipe Soudal-Quickstep la saison prochaine. Alors que dans un premier temps, le patron de l’équipe belge Patrick Lefévère avait - visiblement - envisagé son départ pour libérer une grosse place au budget afin d’opérer un grand recrutement, il a changé d’optique en comprenant que le Français comptait bien rester comme le permet la dernière année de contrat qu’il lui reste. Dans ces conditions, comme le confirment les récents propos très optimistes du directeur sportif Davide Bramati au sujet du Français, la formation belge a logiquement décidé de miser de nouveau à 100% sur Alaphilippe pour les grandes classiques, en le mettant dans les meilleures conditions pour qu’il retrouve son top niveau, la meilleure stratégie à suivre sachant qu’il n’existe pas de budget pour renforcer significativement le pôle « classiques ».

Evenepoel ne parle pas de lui dans sa future équipe pour le Tour…

Dans ce scénario, une question pourrait rapidement se poser : alors que la Soudal-Quickstep est en train de bâtir une équipe spécifique pour entourer Evenepoel au Tour de France, Julian Alaphilippe aura-t-il malgré tout sa place sur le Tour ? En l’état, il serait surprenant que la formation belge n’inclut pas son champion français, qui a prouvé dans le passé qu’il savait se mettre totalement au service d’Evenepoel. Pour autant, certains propos récents du champion belge, qui n’avait pas cité le nom d’Alaphilippe à l’évocation de sa future garde rapprochée pour le Tour de France, laisse un doute. Evenepoel avait affirmé, en répondant à une question sur l’arrivée à ses côtés de Mikel Landa : « Je suis heureux de la signature de Mikel et j’espère que d’autres grands noms suivront. J’ai été déçu de ne pas pouvoir signer Pavel Sivakov et Laurens De Plus. Je pense que si tu as ces deux coureurs avec toi, tu peux aller à la guerre, surtout en montagne. Mais Landa est aussi un grand nom. Un coureur qui sait comment rouler des grands tours et comment en gagner avec son équipe. C’est peut-être le meilleur transfert qu’a réalisé Patrick Lefevere cette année. J’espère qu’il y aura encore un autre gars, peut-être un niveau en dessous de Landa, qui va arriver. Pour le prochain Tour de France, on a des coureurs super forts pour rouler sur le plat avec Kasper Asgreen et Yves Lampaert. C’est du niveau de Luke Rowe (Ineos) et Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma). Mais il faut trouver la bonne balance entre les bons grimpeurs, les purs grimpeurs et les super domestiques. Avec Landa, j’espère qu’on a trouvé notre Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ».

Si la présence d’Alaphilippe sur le Tour devient incertaine…

Dans ce scénario, pour l’instant clairement hypothétique, un élément apparaît clair : si jamais la présence d’Alaphilippe venait à être incertaine, cela pourrait inciter le champion français à reconsidérer sa position au sein de l’équipe belge, et pourquoi pas relancer l’idée d’un départ anticipé, tant le Tour de France apparaît comme un événement incontournable de sa saison. Bien sûr, on en est très loin aujourd’hui, mais un tel scénario ne peut être totalement exclu à ce jour.