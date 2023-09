Cyclisme - Vuelta : Ce message fort d’un équipier de Lenny Martinez

Alexandre Higounet

Alors qu’il entre désormais en territoire totalement inconnu, lui qui n’avait jusqu’à maintenant jamais disputé des courses de plus de 10 jours, Lenny Martinez, qui continue de se tenir au sommet du classement, a reçu un message très fort de la part de son coéquipier et autre grand espoir du cyclisme français, Romain Grégoire.

Depuis le début de la Vuelta, Lenny Martinez n’en finit pas de surprendre agréablement. Après avoir tenu le rythme des grands leaders du peloton en montagne, pris le maillot de leader au sommet d’une montée finale, résisté au trou d’air à la perte de ce maillot, résisté encore à l’étape des bordures, puis réalisé un excellent chrono alors que le parcours était très loin de lui être favorable, le petit grimpeur de la Groupama-FDJ est toujours dans les clous pour une place sur le podium à Madrid.

Cyclisme : Le changement de cap se confirme pour Alaphilippe https://t.co/0eJ7QrQIWv pic.twitter.com/KjYOTdnZpt — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Je me retrouve face à des gars qui ont la caisse pour faire les trois semaines »

A n’en pas douter, Lenny Martinez doit gagner en confiance au fil des jours, lui qui précisait dans les colonnes du quotidien L’Equipe mardi : « Je ne savais pas à quoi m’attendre en venant sur la Vuelta car le niveau est vraiment élevé. Là, je me surprends moi-même. Mentalement, je me suis mis dans la peau d’un leader. Après neuf étapes, j’ai toujours de bonnes jambes. C’est la première fois que je fais autant de jours de course et je suis toujours bien. Mais je me retrouve avec des gars qui ont plusieurs grands Tours dans les pattes, qui ont de la caisse pour faire les trois semaines, et pas moi ».

« Lenny se défend mieux qu’il ne l’imagine ! »