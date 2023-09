Cyclisme - Vuelta : Un nouveau cap franchi pour Lenny Martinez !

Alexandre Higounet

Même s’il a perdu le maillot de leader dans l’ascension finale vers Xorret de Cati samedi dernier, Lenny Martinez a encore prouvé dans l’étape de dimanche qu’il avait franchi un nouveau palier et qu’il progressait à allure supersonique, résistant à une terrible bataille de bordures, un terrain qui était loin de lui être favorable.

S’il a perdu son maillot de leader en fin de semaine dernière, connaissant une montée finale difficile lors de l’étape de samedi, Lenny Martinez n’en reste pas moins très bien positionné au classement général, occupant la troisième place avec 1 minutes 2 secondes de retard sur le leader Sepp Kuss. Quelques jours auparavant, le directeur sportif de la Groupama-FDJ Benoît Vaugrenard n’avait pas caché qu’au-delà du maillot de leader, le grand challenge pour Lenny Martinez serait d’être présent tous les jours et sur tous les terrains. Vaugrenard avait alors alerté : « On va continuer à avancer tranquillement mais sûrement avec lui. Il reste encore plein de pièges à passer. Je ne m’inquiète pas pour lui sur les étapes de montagne, mais il faudra rester vigilant sur les étapes intermédiaires où il n’a pas encore trop de repères ».

Bien aidé par ses coéquipiers de la Groupama-FDJ

Dans l’étape de dimanche, soumise au vent et aux bordures, au cours de laquelle le peloton s’est livré une bataille sans merci, Lenny Martinez a démontré qu’il pouvait sortir indemne de ce type d’étape, répondant d’ores et déjà aux interrogations que pouvait avoir son directeur sportif. Lenny Martinez, bien aidé par son équipe Groupama-FDJ, est sorti en costaud de ce combat de bordures.

« C’est la deuxième fois que je prends part à des bordures en course… »