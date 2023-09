Cyclisme : Le changement de cap se confirme pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Semaine après semaines, les confirmations s’accumulent sur le fait que la Soudal-Quickstep a changé son fusil d’épaule et a décidé de miser de nouveau à fond sur Julian Alaphilippe pour la campagne des classiques 2024. Ces derniers jours, un nouvel élément est venu à l’appui de cette analyse.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse qu’après avoir envisagé dans un premier temps de l’inciter au départ en fin de saison pour libérer du budget, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, avait changé d’optique et décidé de miser de nouveau à 100% sur Julian Alaphilippe comme leader sur la campagne des classiques l’an prochain, la formation belge ayant réalisé la majorité de ses investissements sur le mercato pour bâtir une solide équipe autour de Remco Evenepoel dans sa conquête du Tour de France et n’ayant plus la capacité de recruter un autre leader pour le pole « classiques ».

Cyclisme : Le point qui changerait tout dans l’avenir d’Alaphilippe https://t.co/fGPPwFZz4z pic.twitter.com/oREvI8E017 — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Après les propos de Bramati en août…

Lors du mois d’août, les déclarations du directeur sportif de la Soudal-Quickstep Davide Bramati quelques mois après que Patrick Léfévère ait pointé le manque de résultat du Français, mettant en question son avenir dans l’équipe, livraient un premier indice sur le fait que l’équipe belge avait décidé de miser de nouveau sur son champion français. Davide Bramati avait notamment déclaré : « Je pense que Julian a été très malchanceux. Après la mauvaise chute de l'an dernier, ce n'était pas facile de repartir. Aujourd'hui quand on perd des mois, on ne laisse pas derrière soi que quelques courses, mais toute une base de solidité, de constance… par rapport aux années précédentes. Mais c'est un garçon qui a beaucoup gagné et je m'attends à ce qu'il gagne encore beaucoup. (…) Après ce qu'il a vécu, je suis convaincu qu'Alaphilippe reviendra après cette saison. Il doit d'abord avoir une saison sans accrocs majeurs. Il lui faut encore l'hiver pour pouvoir travailler sur cette base et vous verrez l'année prochaine ».

… ceux de Steels vont dans le même sens