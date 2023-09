Cyclisme : Enorme clash autour du dopage mécanique !

Alexandre Higounet

Une énorme polémique s’est ouverte dans le monde du cyclisme après les soupçons clairement exprimés par Jérôme Pineau, l’ancien manager général de l’équipe B’B Hôtels, sur RMC au sujet d’un dopage mécanique chez Jumbo. Des mots qui ont provoqué une réaction de la formation néerlandaise.

Dimanche dernier, alors qu’il participait à l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Jérôme Pineau, ancien coureur et ancien manager général de l’équipe B’B Hôtels, a clairement évoqué ses doutes quant à un dopage mécanique au sein de l’équipe Jumbo-Visma. Pineau a notamment lancé, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « On voit des images… Je ne parle pas de dopage mais de pire que ça. Mécanique ? Oui, mécanique. L’accélération de Sepp Kuss dans le Tourmalet il y a deux jours, à 10km/h plus vite que le groupe devant lui où il y avait des pépites comme Juan Ayuso… Kuss arrive 10km/h plus vite. Il y a un spectateur qui fait un pas en avant, il freine et repart 10km/h plus vite. Dans le Tourmalet. Comment on explique ça ? Comment on peut m'expliquer ça ? J’ai peur, ça m’inquiète grandement. Je vois des choses… Je ne sais pas comment on fait et moi je m’interroge. J’y étais dans ce milieu il n'y a pas longtemps et les discussions autour des bus, ce n’était pas sur ce qu’ils faisaient en stage. Et il n’y avait pas que les petites équipes qui se plaignaient ». Jérôme Pineau avait encore poursuivi peu après : « Dans le col de Spandelles, j’ai vu Sepp Kuss 10 secondes sans pédaler. Je ne sais pas comment c’est possible. (…) Ils donnent quatre coup de pédale et ils gagnent 10 mètres. Comment ils font ? ».

Cyclisme : Alaphilippe-Evenepoel, les conséquences de la Vuelta https://t.co/HXitQt1jhb pic.twitter.com/Wec3rBslRo — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Ils donnent quatre coup de pédales, ils gagnent 10 mètres, comment ils font ? »

Cette réflexion de la part d’un ancien manager général d’équipe, qui était encore en activité l’an dernier, a fait l’effet d’une bombe dans le peloton mondial, à l’heure où les Jumbo-Visma dominent la Vuelta de la tête et des épaules, avec Sepp Kuss leader au général et le duo Roglic-Vingegaard juste derrière, chacun étant tout à fait en situation de remporter la course.

La réponse des Jumbo-Visma n'a pas tardé