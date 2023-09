Cyclisme - Tour de France : Pour Lenny Martinez, on sait !

Alexandre Higounet

Alors qu’il passait un test grandeur nature au plus haut niveau sur ses capacités pour les grands Tours, Lenny Martinez (20 ans), le grand espoir de la Groupama-FDJ, a réussi au-delà des espérances, quand bien même il a marqué le pas au bout de quinze jours. Le Français a donné des gages pour l’avenir. Explication.

Comme le10sport.com l’avait analysé au début de ce Tour d’Espagne, la génération des pépites du cyclisme français, déjà prête à lutter pour la victoire au plus haut niveau, alors qu’elle n’est âgée que d’à peine 20 ans, passait un vrai crash test en disputant son premier grand Tour.

Lenny Martinez est dimensionné pour gagner un grand Tour un jour

Si Kevin Vauquelin (22 ans), qui dispose d’un vrai profil de coureur de grand Tour, n’a pas confirmé, Romain Grégoire et Lenny Martinez, les deux pépites de la Groupama-FDJ, ont apporté de solides garanties. En frôlant la victoire d’étape à la Laguna Negra, et en prenant plusieurs échappées de très costauds à des moments forts de la course, Romain Grégoire a confirmé qu’il était bien le futur successeur de Julian Alaphilippe. Lenny Martinez, lui, a également apporté des garanties.

Il lui manque une semaine, mais…

Le grimpeur de la Groupama-FDJ a en effet donné des gages sur sa capacité à remporter un jour un grand Tour. Certes, le Français a cédé au bout de deux semaines, explosant dans la deuxième grande étape pyrénéenne après avoir un peu flanché la veille dans l’étape reine du Tourmalet (il pointe désormais à la 24ème place), mais il figurait alors à la 5ème place au classement général, juste derrière Roglic et Evenepoel, et devant Jonas Vingegaard. Pour un coureur qui vient de fêter ses 20 ans, qui découvrait un grand Tour et n’avait jamais disputé d’épreuve de trois semaines, le résultat est bluffant. Quant à sa défaillance au bout de 15 jours, elle apparaît tout à fait logique. A son âge, Lenny Martinez n’a pas encore la caisse pour tenir trois semaines à ce niveau. Mais cela va très rapidement venir, notamment grâce à ce qu’il est train de vivre en ce moment. De fait, toutes les conditions apparaissent réunies pour que très rapidement, et peut-être même dès l’an prochain, Lenny Martinez gagne la semaine qui lui manque et soit en mesure de lutter jusqu’au bout pour la victoire finale sur un grand Tour.