Cyclisme : Alaphilippe peut croire à l’exploit !

Alexandre Higounet

Après son retour à la compétition au Grand-Prix de Plouay, les deux grandes classiques disputées au Québec le week-end dernier annoncent le meilleur pour Julian Alaphilippe. Aujourd’hui, le contexte apparaît réuni pour que le Français soit réellement en mesure de jouer la victoire à l’occasion du Tour de Lombardie. Explication.

Après la première des deux grandes classiques disputées au Québec, le Grand-Prix de Québec, Julian Alaphilippe, qui vise à réaliser une grande fin de saison pour lancer de la meilleure des façons sa préparation pour retrouver son top niveau en 2024, s’était montré satisfait de sa course, lui qui venait de terminer à la 9ème place, disputant le sprint pour la victoire au sein du groupe de 40 pour la gagne. Il avait notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était une course très rapide et très nerveuse au niveau du positionnement. Je pense que nous avons fait de notre mieux, mais c’est dommage qu’Ilan (Van Wilder) ait été impliqué dans cette chute et ait dû dépenser beaucoup d’énergie pour revenir. L'équipe a travaillé dur pour être bien placé dans les moments clés de la course et j'ai donné le maximum au sprint, mais c'était difficile d'en faire plus face aux hommes très rapides du peloton. Ce top 10 est un bon résultat avant dimanche, où la course devrait être plus difficile ».

Cyclisme : Alaphilippe-Evenepoel, les conséquences de la Vuelta https://t.co/HXitQt1jhb pic.twitter.com/Wec3rBslRo — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Des signaux très encourageants au Québec

Dans la foulée, Alaphilippe avait confirmé lors du Grand-Prix de Montréal, une course toute aussi relevée au niveau mondial mais encore plus exigeante au niveau du parcours, en perdant le contact à trois kilomètres de l’arrivée, alors qu’il appartenait encore au groupe de 12 se jouant la gagne, finissant au final 12ème à 38 secondes du vainqueur Adam Yates. Non seulement sa prestation s’est avérée convaincante, mais elle l’est encore plus quand on sait que - suite à un incident de course - le Français avait dû au préalable mener une chasse intense sur plusieurs kilomètres pour revenir dans le groupe des leaders, alors encore composé de quarante coureurs, pile au moment où l’intensité de la course était devenue maximale, à 30 kilomètres de l’arrivée.

Alaphilippe arrivera en Lombardie en pleine ascension là où d’autres seront fatigués

Tout cela tend à indiquer que le Français pourrait bien réserver une excellente surprise d’ici la fin de saison. Avec une nouvelle montée en pression lors du Tour du Luxembourg, l’hypothèse qu’il soit en mesure de réellement lutter pour la victoire au Tour de Lombardie apparaît aujourd’hui crédible, d’autant que lui sera en train de monter en force là où beaucoup seront sur la phase descendante. Le contexte fait qu’on peut croire à un exploit de Julian Alaphilippe au Tour de Lombardie.