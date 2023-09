Cyclisme : Pinot dit stop, la Groupama-FDJ est sauvée

Arnaud De Kanel

La fin de saison approche en cyclisme et elle sera marquée par la fin de carrière de Thibaut Pinot. Le Franc-Comtois va prendre sa retraite après le Tour de Lombardie mais la Groupama-FDJ n'aura pas de mal à le remplacer puisqu'elle compte déjà dans ses rangs la nouvelle pépite tricolore, Lenny Martinez.

Thibaut Pinot va se retirer du peloton dans quelques semaines. L'emblématique coureur de la Groupama-FDJ a décidé de prendre sa retraite à l'issue de la saison et il laisse donc la formation de Marc Madiot avec David Gaudu pour jouer le général sur les Grands Tours, mais pas que. En effet, la Vuelta a permis de mettre en lumière un certain Lenny Martinez. Fils d'un ancien champion olympique, du monde, d'Europe et de France de VTT, le jeune homme de 20 ans était promis à un bel avenir avant de participer au premier Grand Tour de sa carrière. Et il faut dire qu'il n'a pas déçu.

Une Vuelta exceptionnelle pour Lenny Martinez

A seulement 20 ans, Lenny Martinez a découvert la Vuelta de fort belle manière. A la lutte avec les cadors pendant deux semaines avant de tomber malade et dégringoler au classement, le coureur de la Groupama-FDJ a parfaitement réussi son saut dans le grand bain. Deuxième de la sixième étape remportée par Sepp Kuss, vainqueur final de cette Vuelta, Martinez en avait profité pour récupérer la tunique de leader qu'il aura porté pendant deux jours, devenant ainsi le plus jeune maillot rouge de l'histoire du Tour d'Espagne. Pas encore en capacité de résister sur trois semaines, ce qui est bien normal pour un premier Grand Tour, Lenny Martinez a bouclé sa Vuelta à la 24ème place du général. Plus qu'encourageant pour la suite.

«J’ai envie de me battre pour le général dans les années à venir»