La nouvelle mésaventure de Thibaut Pinot

Arnaud De Kanel

Ce n'est plus un secret pour personne, Thibaut Pinot prendra sa retraite à l'issue de la saison. Le coureur franc-comtois a bâti sa réputation sur ses exploits mais aussi sur sa malchance. Et pour sa dernière course sur le territoire français, Pinot a encore connu une mésaventure.

Jusqu'au bout, la malchance suivra Thibaut Pinot. Souvent victime d'ennuis mécaniques lorsqu'il est proche de la victoire ou même de blessure dont lui seul peut souffrir comme celle qui l'avait contraint à abandonner sur le Tour de France 2019 (blessure au genou après avoir percuté celui-ci dans son guidon) alors qu'il paraissait plus fort que les autres, le coureur de la Groupama-FDJ n'a pas été épargné durant sa carrière. A quelques semaines de la retraite, il a de nouveau été victime de cette malchance légendaire.

Pinot chute et abandonne

De retour à la compétition 4 semaines après le Tour de France, Thibaut Pinot avait décidé de reprendre sur le Tour du Poitou-Charentes. Une course loin d'être anodine puisqu'il s'agissait de sa dernière en France avant de partir à la retraite. Mais sa sortie ne s'est pas déroulée comme prévue. Victime d'une chute sur la deuxième étape mercredi à cause d'un ennui mécanique, le chouchou du public a abandonné. Fort heureusement, il ne souffre d'aucune blessure. « Thibaut va plutôt bien, il y a plus de peur que de mal. Il est bien plumé, il a fait un salto avant. Il n’a pas compris ce qu’il lui est arrivé. Malheureusement, ça fait partie des courses de vélo. On avait un peu peur qu’il se soit fait la clavicule, au départ… Il était secoué, le casque était abîmé. Il a bien tapé alors on n’a pas pris de risques », a précisé son directeur sportif Thierry Bricaud au micro de DirectVelo . Cette ultime mésaventure ne devrait pas contraindre ses plans pour les semaines à venir.

Place au Tour de Lombardie

Après avoir raté sa sortie sur les routes françaises, Thibaut Pinot espère connaitre un peu plus de réussite sur les routes transalpines. La dernière course de sa carrière sera le Tour de Lombardie, un monument qu'il a déjà remporté en 2018. Il entend bien briller sur une course qu'il affectionne tant. En espérant que le sort l'épargne cette fois-ci...