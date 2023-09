Cyclisme : Et s'il créait la surprise au Tour de Lombardie ?

Alexandre Higounet

Thibaut Pinot travaille depuis plusieurs semaines pour se remettre au top en vue des classiques italiennes de fin de saison, et notamment du Tour de Lombardie. Surmotivé pour les dernières courses de sa carrière, le champion français est-il en mesure de réaliser l’exploit en Lombardie ? Analyse.

Après un Tour de France où il est passé près de l’exploit sur ses terres vosgiennes, Thibaut Pinot aborde la dernière ligne droite de sa carrière, avec en figure de proue son dernier grand objectif, le Tour de Lombardie, qu’il avait remporté en 2018, devançant Vincenzo Nibali, alors au sommet de sa forme. Le leader de la Groupama-FDJ n’a pas caché qu’il s’agissait du plus grand souvenir de sa carrière, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon meilleur souvenir, ça restera ma victoire en Lombardie. Je pense que c’est ma plus belle victoire, c’est mon Monument, c’est aussi la dernière course de Jérémy Roy et je la gagne aussi pour lui, c’est le soir des vacances aussi. Il y a beaucoup de symboles sur ce Tour de Lombardie. C’est vraiment ma plus belle victoire, la victoire la plus construite, celle où j’assume mon statut de leader, le statut de favori. Ce qui m’a toujours rendu fier de cette victoire c’est d’avoir battu Vincenzo Nibali chez lui, c’est ce qui a rendu la victoire plus belle ».

« J’ai travaillé en août et septembre pour être bien »

Logiquement, à l’heure de clore son histoire de coureur cycliste professionnel, Thibaut Pinot rêve de bien figurer sur les routes autour du Lac de Côme. Preuve de sa motivation, le grimpeur français n’a pas lâché sa préparation alors qu’il pourrait être tenté de finir sa carrière en roue libre : « J’ai travaillé en août et en septembre pour être bien sur les courses que je préfère, cette période italienne. Je vais essayer d’être bien même si ma chute en Poitou-Charentes m’a mis un peu dedans donc ça va être un peu plus dur que prévu. Mais j’ai envie de profiter lors de ce Tour de Lombardie, je sais qu’il y aura beaucoup de monde, ça va me mettre un peu de pression aussi parce que je serai un peu au centre de l’attention et ce n’est pas ce que j’aime le plus. Donc j’espère que je vais quand même profiter de ma course et que ce qui se passe autour soit plutôt après la course, pour que je puisse être un peu tranquille au départ ».

Il a prouvé qu’au top de sa forme et motivation, il pouvait jouer la gagne

A partir de là, une question vient naturellement : Thibaut Pinot est-il en mesure de réaliser un exploit en allant chercher la victoire pour sa dernière course professionnelle ? Quand bien même sa marge de manœuvre est réduite, notamment du fait de la présence d’un client comme Remco Evenepoel, qu’il ne pourra pas dominer à la pédale, Pinot paraît en mesure d’accomplir l’exploit. Sa motivation est à son maximum, et l’on sait à quel point il est capable de lutter avec les meilleurs lorsqu’il est au top de sa condition et de son envie. S’il se trouve dans un grand jour en Lombardie, il devrait être en mesure de batailler avec les cadors du peloton. Et Pinot a déjà montré dans le passé qu’il pouvait sortir gagnant de ce genre de combat. Dans ces conditions, son nom s’inscrit logiquement dans la liste des vainqueurs potentiels en Lombardie. Il le sera d’autant plus si Pinot lui-même se persuade qu’il peut gagner.