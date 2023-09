Cyclisme : Le nouveau Alaphilippe arrive, la France peut rêver

Arnaud De Kanel

Avec le départ à la retraite de Thibaut Pinot et le déclin prononcé de Julian Alaphilippe, la France se cherche une nouvelle coqueluche. Elle n'aura pas besoin de patienter longtemps car un phénomène du nom de Romain Grégoire émerge à tout juste 20 ans. Le futur du cyclisme français repose sur les épaules du crack de la Groupama-FDJ et sur celles de son coéquipier Lenny Martinez.

Cette saison marque un tournant important dans l'histoire du cyclisme français. Après le Tour de Lombardie, Thibaut Pinot, le seul tricolore à s'être rapproché des meilleurs sur un Grand Tour lors de la dernière décennie, va se retirer du peloton. Dans le même temps, Julian Alaphilippe, qui a dominé le peloton sur les Classiques mais qui a également brillé sur le Tour de France, est sur une pente glissante depuis sa grave blessure en 2022. Mais ne vous faites pas de soucis, la relève est assurée.

L'explosion de Romain Grégoire

Dans un profil similaire à celui de Julian Alaphilippe, la France pourra, et peut déjà compter, sur Romain Grégoire. Pour sa première saison en pro avec la Groupama-FDJ, le coureur de 20 ans s'est offert deux courses par étapes. Il a tout d'abord brillé sur les 4 Jours de Dunkerque avant de remporter le Tour du Limousin. Il ne gagnera certainement jamais de Grands Tours, mais son profil lui permettra clairement de briller sur les plus grandes classiques. Il a montré qu'il avait également les jambes en réalisant une Vuelta plutôt intéressante où il a bien failli décrocher une étape. Mais en plus de Romain Grégoire, une autre jeune pousse de la Groupama-FDJ a fait sensation.

Le phénomène Lenny Martinez

Tout comme Romain Grégoire, Lenny Martinez a disputé la première saison en professionnel de sa carrière cette année. Et elle a été couronnée de succès ! Vainqueur de la classique du Mont Ventoux, le phénomène s'est révélé aux yeux du grand public grâce à la Vuelta où il a porté le maillot de leader pendant deux jours. Pur grimpeur et encore perfectible sur le chrono, Martinez se présente comme le digne successeur des Pinot et Bardet pour aller chercher un Grand Tour, avec des qualités de rouleur en plus. Il faut remonter à 1995 et Laurent Jalabert sur la Vuelta pour voir un Français remporter un Grand Tour. Une éternité mais le cyclisme français est entre de bonnes mains.