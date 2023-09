Cyclisme : Quelle place pour Alaphilippe avec Evenepoel ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaît acté qu’il restera la saison prochaine chez Soudal-Quickstep, avec qui il dispose d’un an de contrat, le rôle que sera amené à occuper Julian Alaphilippe au sein de l’équipe belge, désormais totalement tournée vers Evenepoel, apparaît incertain. Et un détail relevé ces dernières heures ne manquera pas d’ajouter au questionnement.

Depuis plusieurs semaines, Julian Alaphilippe ne ménage pas ses efforts pour retrouver un haut niveau, lui permettant de courir pour la gagne dans les plus grandes courses. Idéalement, le champion tricolore souhaiterait lever les bras avant la fin de saison. Avant les deux grandes classiques disputées au Québec début septembre, le Grand-Prix de Québec et le Grand-Prix de Montréal, Julian Alaphilippe avait ainsi déclaré : « Cela a été une année difficile pour moi, avec peu de succès. C’était aussi une année importante pour apprendre beaucoup. Je pense qu’après l’année dernière, je voulais faire tout ce que je pouvais pour revenir à mon niveau et c’est que j’ai fait. Pour les résultats, il faut que je sois patient et continuer de travailler comme je l’ai toujours fait. J’espère faire une bonne fin de saison et lever les bras. C’est tout ce que je peux dire, je suis réellement motivé et je fais tout ce que je peux pour revenir à mon meilleur niveau ».

La Soudal-Quickstep totalement tournée vers Evenepoel

Pour le champion français, il est clair qu’une belle victoire en fin de saison serait idéale pour retrouver la confiance avant le lancer la préparation pour la saison prochaine. De plus, cela lui permettrait sans doute de maintenir un certain statut au sein de la Soudal-Quickstep, à l’heure où la formation belge paraît totalement au service de Remco Evenepoel et de son projet tourné vers le Tour de France 2024.

Un détail anodin… ou pas ?

A ce titre, un détail, a priori anodin, tend à donner du crédit à l’hypothèse que l’articulation entre Evenepoel et Alaphilippe se fasse aujourd’hui majoritairement dans le sens des intérêts du champion belge, érigé en leader absolu de l’équipe, ce qui entraînerait pour le Français la nécessité de s’adapter à une marge de manœuvre plus restreinte sur certaines grandes courses. Ainsi, alors qu’il figurait parmi les noms cités pour la participation au Tour de Lombardie, Julian Alaphilippe n’y figure plus depuis qu’Evenepoel a annoncé son intention de le disputer. Vrai changement de programme ou simple oubli ? La réponse à cette question pourrait bien livrer des enseignements sur l’articulation future entre les deux champions au sein de l’équipe Soudal-Quickstep…