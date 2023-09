Cyclisme : Cette réflexion sans concession sur Romain Bardet !

Alexandre Higounet

A l’arrivée du Tour d’Espagne à Madrid, Romain Bardet, qui n’est pas parvenu à lever les bras sur une étape malgré plusieurs grandes tentatives, a confirmé qu’il ne jouerait désormais plus les classements généraux. Une position qui n’a pas manqué de faire réagir l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault ou Laurent Fignon, Cyrille Guimard, à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net.

A peine arrivé au Tour d’Espagne, Romain Bardet, le leader de l’équipe DSM, avait immédiatement annoncé qu’il ne s’intéresserait pas au classement général sur cette Vuelta et qu’il travaillerait uniquement dans l’optique des victoires d’étapes. 21ème à l’arrivée à Madrid, Romain Bardet n’a pas gagné malgré plusieurs superbes échappées dans les cols, terminant notamment deuxième derrière Remco Evenepoel, le jour où le champion belge avait accompli un réel exploit au lendemain de sa défaillance sur les pentes de l’Aubisque et du Tourmalet.

Cyclisme : Evenepoel-Alaphilippe, le rendez-vous est pris... https://t.co/k94TWhlFiZ pic.twitter.com/LDUwMeNUpG — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« Le général ? Je ne vais plus le jouer du tout »

A Madrid, Romain Bardet ne cachait pas une relative déception : « À titre personnel, cela ne restera pas une édition inoubliable. Si ce n'est que c'était sympa de gagner un chrono par équipe. Individuellement, à chaque fois, je suis tombé sur un peu plus fort. Sur les deux mecs qui ont marqué cette Vuelta ! Voilà, c'est comme ça, c'est le vélo... Sinon, les sensations étaient plutôt bonnes et c'était un bon point. J'ai l'impression de m'être bien battu et je suis fier de ça. Mais, après, en termes de résultats, ce n'est pas l'Amérique ! (…) Le général ? Je ne vais plus le jouer du tout ! Cela me va bien comme ça. J'ai la chance d'avoir cette liberté dans l'équipe DSM, de pouvoir le faire. Vous avez vu ce que ça a donné sur cette Vuelta... J'ai assez pris d'accessits pour savoir combien c'est dur et ingrat. Un jour sans et tout est compromis. Ce n'est pas pour cela que c'est plus facile de gagner une étape, mais au moins on a des satisfactions en étant à l'avant ».

« C’est toujours difficile de dire qu’on n’est plus dans le coup »