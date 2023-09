Cyclisme : Ils vont livrer un indice sur l’avenir d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Si Julian Alaphilippe restera – sauf renversement de tendance – chez la Soudal-Quickstep, avec qui il dispose encore d’un an de contrat, il sera en revanche très probablement sur le marché en fin de saison prochaine. Des événements pourraient prochainement livrer un indice sur l’avenir du double champion du monde, si tant est qu’il existe une tendance déjà dessinée. Explication.

Si l’avenir de Julian Alaphilippe apparaît relativement clair en vue la saison prochaine, le champion tricolore ayant décidé de rester chez Soudal-Quickstep, malgré certaines incitations au départ qu’il a pu recevoir au printemps dernier de la part du patron de l’équipe belge Patrick Lefévère, sachant qu’il dispose encore d’un an de contrat.

Alaphilippe sera - sans doute - sur le marché fin 2024

En revanche, à la fin de la saison prochaine, Julian Alaphilippe sera libre. S’il est toujours possible qu’il prolonge son bail au sein de la formation belge, notamment s’il réalise une saison de très haut niveau, la tendance - aujourd’hui - amène plutôt à penser qu’il pourrait se retrouver sur le marché. S’il est bien sûr totalement prématuré d’imaginer que le champion tricolore ait une idée précise de son choix futur, certains éléments à venir pourraient malgré tout livrer quelques indices sur la tendance de ses réflexions.

Si Cavagna et Sénéchal signent dans la même équipe…