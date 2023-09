Cyclisme : Pinot, le drame avant la Lombardie ?

Alexandre Higounet

En pleine préparation pour le Tour de Lombardie, le dernier grand objectif de sa carrière, Thibaut Pinot a été contraint d’abandonner lors du Tour du Luxembourg, malade. Le grimpeur de la Groupama-FDJ garde-t-il encore une chance d’arriver en forme en Lombardie, lui qui avait déjà dû abandonner au Tour du Poitou-Charentes pour chute ? Analyse.

Alors qu’il s’était aligné au Tour du Luxembourg, dont le parcours nerveux et vallonné apparaît idéal pour accélérer ses intensités en préparation du Tour de Lombardie, Thibaut Pinot a dû abandonner lors de la première étape après quelques heures de course seulement, malade, tout comme son coéquipier David Gaudu.

Cyclisme : Pinot révèle la vraie raison de son arrêt ! https://t.co/RqTJgkBWsc pic.twitter.com/FYZsXnuMZa — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« L’objectif va être qu’il se rétablisse »

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Thierry Bricaud, l’un des directeurs sportifs de la Groupama-FDJ, a expliqué : « Thibaut et David ont abandonné coup sur coup le Tour de Luxembourg. Ils arrivaient tous les deux de Slovaquie et voulaient enchainer les deux épreuves pour s’offrir la meilleure fin de saison possible. Thibaut a fait 3h de vélo hier, il se sentait plutôt bien mais ce matin il nous a tout de suite prévenu que ça n’allait pas. Il se plaignait de troubles digestifs. On savait que la journée n’allait pas être simple mais on espérait que cela pourrait passer. Malheureusement il n’a pas eu d’autres choix que d’abandonner. On sait tous que la fin de carrière de Thibaut est proche. L’objectif va être qu’il se rétablisse, les courses en Italie arrivent très vite. David, de son côté, paye un mois d’août difficile. Il a enchainé un épisode covid, une intoxication alimentaire et une chute à l’entraînement. Il s’est accroché la semaine dernière en Slovaquie pour revenir à la compétition. Sur le vélo, on ne peut pas se cacher. C’est un sport qui ne pardonne pas. C’est une mauvaise journée pour l’équipe. On va se consoler avec la place de Valentin dans le premier groupe et se projeter autour de lui pour les prochaines étapes ».

L’occasion de retrouver de la fraîcheur avant la Lombardie

Pour Pinot, qui avait déjà dû abandonner le Tour du Poitou-Charentes fin août du fait d’une chute, un tel arrêt sera-t-il rédhibitoire en vue du Tour de Lombardie ? Au-delà du discours du directeur sportif qui se tourne obligatoirement vers une solution de secours pour maintenir une préparation correcte, Pinot a-t-il perdu ses chances de bien figurer sur le Tour de Lombardie ? Il est clair qu’avec son abandon prématuré au Luxembourg, qui fait suite à sa chute en Poitou-Charentes, Pinot perd des kilomètres en compétition. Pour autant, cela peut aussi lui permettre de refaire du jus après une très longue saison, avec deux grands Tours et d’arriver en Lombardie avec de la fraîcheur. De plus, Pinot dispose de suffisamment de semi-classiques italiennes avant le Tour de Lombardie pour compenser son abandon au Tour du Luxembourg. Enfin, cet abandon pourrait l’éloigner un peu des écrans radars et lui permettre d’aborder sa dernière course un peu plus discrètement, sans trop de pression, ce qui créerait un contexte idéal pour qu’il performe.