Cyclisme : Une révolution est annoncée, Alaphilippe va devoir trancher

Arnaud De Kanel

C'est un véritable séisme qui pourrait bien frapper le peloton dans les prochaines semaines. La presse néerlandais a fait écho d'une fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step qui pourrait voir le jour à l'été 2024. Et si cela venait à se concrétiser, Julian Alaphilippe devrait obligatoirement la considérer pour statuer sur son avenir.

L'avenir de Julian Alaphilippe chez la Soudal Quick-Step demeure toujours aussi incertain. Après avoir fait les belles heures de la formation belge, le double champion du monde accuse le coup depuis son année 2022 chaotique et on voit mal comment il pourrait poursuivre l'aventure. D'autant plus qu'un facteur très important pourrait entrer en compte dans quelques temps...

Cyclisme : La preuve qu’Alaphilippe a encore de hautes ambitions ! https://t.co/US3kMQmV8A pic.twitter.com/UtXvMitOiz — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Une fusion Jumbo-Visma - Soudal Quick-Step ?

Le média néerlandais spécialisé dans le cyclisme, WielerFlits, a lâché une véritable bombe ces dernières heures. Selon leurs informations, une réunion secrète se serait tenue à Genève entre Zdenek Bakala, le propriétaire de la Soudal Quick-Step, et ses homologues de la Jumbo-Visma pour discuter d'une éventuelle fusion entre les deux équipes. Cette réunion se serait avérée fructueuse et les deux parties seraient même tombées d'accord pour fusionner dès la mi-juillet. Si le dossier venait à se concrétiser, cela rebattrait les cartes pour l'avenir de nombreux coureurs, dont Julian Alaphilippe.

Une mauvaise nouvelle pour Alaphilippe