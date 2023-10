Cyclisme - Mercato : Une nouvelle perspective pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors qu’il risque de se retrouver sur le marché dans quelques jours - comme la majorité des coureurs de l’équipe belge - si l’absorption de la Soudal-Quickstep par la Jumbo-Visma se concrétise, Julian Alaphilippe pourrait rapidement voir s’ouvrir devant lui une nouvelle perspective, qui aura probablement ses faveurs. Explication.

Depuis une dizaine de jours, une grande incertitude règne autour de l’avenir de la Soudal-Quickstep, et donc de ses coureurs, au premier rang desquels on trouve Julian Alaphilippe. Le projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, en fait une absorption de la seconde par la première afin de récupérer le sponsor Soudal, risque de mettre une grande partie des coureurs de l’équipe belge sur le marché, sachant que la formation néerlandaise n’en récupérera que cinq ou six.

Alaphilippe vers un nouveau projet ?

Julian Alaphilippe fait partie de ceux qui pourraient se retrouver sans équipe dans quelques jours alors qu’initialement, il pensait faire sa dernière année de contrat avec Soudal-Quickstep en 2024. En France, comme analysé par le10sport.com , Total Energies apparaît comme une destination tout à fait logique, au vue de l’intention déclarée du sponsor de le faire signer. Pour autant, ces dernières heures, Julian Alaphilippe a vu s’ouvrir devant lui une nouvelle perspective.

Lefévère veut remonter une équipe