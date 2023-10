Cyclisme - Mercato : Une destination s’impose pour Alaphilippe…

Alexandre Higounet

Avec la perspective très sérieuse d’une fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, Julian Alaphilippe pourrait se retrouver à disposition du marché dans les prochains jours, sachant qu’il est improbable que l’équipe hollandaise décide de le conserver. Une destination s’impose rapidement pour son avenir. Explication.

Au cours d’un entretien accordé au quotidien L’Equipe il y a quelques semaines, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energies, n’avait pas caché qu’il avait demandé à Jean-René Bernaudeau, le patron du Team Total Energies, de se pencher sur le cas Julian Alaphilippe, dont l’avenir au sein de la Soudal-Quickstep avait alors été questionné par le boss de l’équipe belge, Patrick Lefévère, même si le Français était sous contrat jusqu’à fin 2024. Patrick Pouyanné avait notamment déclaré : « Quand je suis devenu le patron de l’entreprise, on était dans la F1. (…) Je trouvais aussi la F1 assez élitiste. Il me fallait des sports avec plus de proximité. On m’a parlé du vélo à cause du Tour de France. Puis on a racheté Direct Energie et donc on a récupéré une équipe. Sur une étape des Pyrénées, j’ai rencontré Jean-René Bernaudeau. Je ne lui ai demandé qu’une chose : ‘’Pas d’affaire. Sinon le lendemain, vous aurez perdu votre sponsor…’’ J’avais aussi été très frappé, en suivant l’étape, du nombre de gens avec nos maillots. Après, une boite leader en France, et une des plus grosses au monde d’ailleurs, peut-elle se permettre de ne pas gagner alors qu’elle gagne dans le business ? J’ai dit un jour à Jean-René : ‘’Et si vous étiez capable de me récupérer Alaphilippe, un Français sympa, qui a une notoriété et une image positives ? Je serais prêt à casser la tirelire’’. Bon, finalement, Alaphilippe était très bien là où il était ».

Une révolution menace l'avenir de Julian Alaphilippe https://t.co/70QWU3tJwx pic.twitter.com/p5VC3ZSKX8 — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

A partir du moment où Alaphilippe est libre…

En effet, le contact n’était pas allé plus loin car le double champion du monde avait fait savoir qu’il comptait honorer l’année de contrat qui lui restait chez Soudal-Quickstep. Seulement tout cela est en train de changer. En effet, avec l’opération de fusion, ou plutôt d’absorption, en cours entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, qui entraînera en fait la dissolution de la formation belge, de nombreux coureurs de l’équipe se retrouveront sur le marché, car la majorité ne sera pas intégrée dans l’effectif de l’équipe hollandaise. Julian Alaphilippe notamment. Le champion français, en perte de vitesse au niveau des résultats depuis deux ans, n’intéressera probablement pas la Jumbo-Visma, surtout en rapport de son coût salarial.

Un investissement peut être débloqué par Total Energies

Dans ces conditions, la probabilité est très forte que le Français se retrouve sur le marché dans quelques jours, si la fusion est officialisée entre les deux équipes. Si tel est le cas, il apparaît évident que Total Energies reprendra contact avec lui. Compte tenu de la détermination du patron de Total, et de sa capacité d’investissement, une signature au sein de l’équipe française apparaît comme une issue très possible, pour ne pas dire probable.