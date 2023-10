Cyclisme : Bouleversement dans l’avenir d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors que son avenir apparaissait tout tracé il y a quelques semaines, avec la perspective d’une nouvelle année avec la Soudal-Quickstep, avec qui il est sous contrat jusqu’à fin 2024, Julian Alaphilippe a vu son avenir totalement bouleversé ces derniers jours. Analyse.

Ces dernière semaines, l’avenir de Julian Alaphilippe apparaissait enfin relativement clair : après plusieurs mois d’interrogations suite aux multiples prises de parole du patron de l’équipe Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, dans lesquelles il avait pointé le manque de résultats du Français en comparaison de son salaire de coureur mondial, allant jusqu’à mettre un point d’interrogation sur son avenir au sein de l’équipe belge, il semblait acté que le double champion du monde allait rester l’an prochain dans l’écurie Lefévère, sachant qu’il dispose d’un contrat jusqu’à fin 2024 et qu’il a fait savoir qu’il n’avait aucune intention de partir.

La fusion qui change tout…

Seulement ces derniers jours, de nouveaux éléments sont apparus qui pourraient bien modifier totalement la donne. En effet, la fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, en discussions depuis quelque temps, semble proche de se concrétiser. Preuve de la solidité des contacts, Patrick Lefévère a reconnu officiellement cette possibilité dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Jusqu'à un certain point, une lettre d'intention a été signée pour fusionner. L'intention était de créer une situation dans laquelle Bakala (actionnaire majoritaire de l’équipe belge), Van der Wallen et Richard Plugge (propriétaires de l’équipe hollandaise) partageraient les actions. Je vendrais les miennes. (…) Apparemment, les choses se sont accélérées du côté néerlandais. Mais je n’ai aucune idée à quel titre Amazon rejoindra l’équipe. Le fait est qu’avec trois partis – Soudal, Quick-Step et Visma – chacun peut trouver sa place proportionnellement. Avec Amazon comme quatrième partie, cela n’est plus possible. À ma connaissance, leur arrivée n’a pas été mentionnée la semaine dernière. Cela pourrait changer la donne ». Plus qu’une fusion, cette opération s’apparente à l’absorption par Jumbo-Visma, qui va perdre son sponsor principal l’an prochain, d’une petite partie de l’équipe belge afin de récupérer son gros sponsor Soudal. Comme une forme d’OPA.

Alaphilippe sur le marché dans quelques jours ?

Le problème, c’est que si effectivement Jumbo-Visma récupérait une partie des coureurs de Soudal-Quickstep, la majorité se retrouverait – elle - sur le carreau, la formation belge disparaissant avec le départ de Soudal. Julian Alaphilippe a de grandes chances d’appartenir à ce groupe de coureurs. En effet, compte tenu de ses performances très moyennes depuis deux ans, et de son coût, le double champion du monde n’intéressera sans doute pas la formation hollandaise. En conséquence, Julian Alaphilippe pourrait bien se retrouver sans contrat et sur le marché dans le courant du mois d’octobre.