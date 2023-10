Menacé pour son avenir, Alaphilippe sort du silence

Arnaud De Kanel

Le peloton pourrait bien connaitre l'une de ses plus grosses révolutions de ces dix dernières années. Selon plusieurs sources, la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step pourraient fusionner pour ne faire qu'une la saison prochaine. Forcément, cela risque de chambouler l'avenir de plusieurs coureurs, dont Julian Alaphilippe. Le coureur français s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet ce lundi.

Simple rumeur il y a encore de cela une semaine, la fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step prend de l'ampleur. Suite au départ de son sponsor principal Jumbo, l'équipe néerlandaise cherche un repreneur, même mieux. La possibilité de la voir fusionner avec la Soudal Quick-Step est bien réelle comme l'a récemment confirmé Patrick Lefévère.

Lefévère s'explique sur la fusion

Le patron de Julian Alaphilippe précise même qu'Amazon pourrait débarquer pour former un quatuor qui risque bien d'écraser le peloton dans les années à venir. « Je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont apporter. Le fait est qu'avec trois partis - Soudal, Quick-Step et Visma -, tout le monde pouvait trouver sa place. Avec Amazon, un quatrième parti, cela ne fonctionne plus pareil. À ma connaissance, il n'y avait aucune mention de leur arrivée la semaine dernière encore, et cela pourrait modifier les règles du jeu », a déclaré Patrick Lefévère dans une chronique parue dans Het Nieuwsblad . Un tel projet menace donc l'avenir incertain de Julian Alaphilippe qui pourrait se retrouver équipier de luxe dans une équipe reconstituée qui ne lui réserve guère de place. Le double champion du monde craint la future disparition de l'équipe qui l'a vu éclore au plus haut niveau.

«C'est un peu chiant»