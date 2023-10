Cyclisme - Mercato : Alaphilippe en plein doute

Alexandre Higounet

Avec l’hypothèse très concrète d’une fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, Julian Alaphilippe se retrouve dans le flou total concernant son avenir et sa future équipe. Une situation qui ne doit pas être sans perturber le champion français, à l’heure où il lutte pour retrouver son meilleur niveau.

Alors que sa situation semblait de nouveau stabilisée après plusieurs mois de doute, au cours desquels le patron de l’équipe Soudal-Quickstep Patrick Lefévère avait questionné son avenir au sein de l’équipe belge alors qu’il disposait encore d’un an de contrat, Julian Alaphilippe se retrouve de nouveau en pleine incertitude concernant son avenir.

Alaphilippe pourrait se retrouver sur le marché

En effet, depuis plusieurs jours, la question d’une fusion entre les formations Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep est à l’ordre du jour. En fait, plus qu’une fusion, il s’agit surtout d’une « absorption », voire d’une « prédation », l’équipe hollandais récupérant le sponsor Soudal pour compenser le futur départ de Jumbo, ce qui ne laisse aucun autre choix à la formation belge que de se dissoudre faute de revenus, avec la possibilité pour certains coureurs de rejoindre l’équipe néerlandaise. Si cela devait se concrétiser dans les prochains jours, il apparaît quasi certain que Julian Alaphilippe, ne figurera pas dans la liste des quelques coureurs récupérés par Jumbo-Visma. En effet, le Français n’a pas eu suffisamment de résultats probants depuis deux ans pour susciter l’intérêt de Richard Plugge, le patron des Jumbo-Visma. En conséquence, il y a de grandes chances que le double champion du monde se retrouve sur le marché cet hiver.

« C’est un peu compliqué dans la tête »