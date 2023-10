Cyclisme - Mercato : Alaphilippe sait ce qu’il veut

Alexandre Higounet

Avec le projet d’absorption par la Jumbo-Visma de l’équipe Soudal-Quickstep, avec comme objectif prioritaire de récupérer le soutien financier du sponsor Soudal, de nombreux coureurs de la formation belge, dont Julian Alaphilippe, pourraient se retrouver à disposition du marché. En tout cas, à l’instar du Français, certains ont une idée claire de ce qu’ils souhaitent.

Depuis quelques jours, avec le projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, ou plutôt d'une absorption de la seconde par la première, avec pour principal objectif de récupérer le sponsor Soudal pour les prochaines années, l'avenir des coureurs de l'équipe de Patrick Lefévère, avec en premier chef Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel, apparaît bien flou.

« Nous ne sommes pas d’accord avec toute cette m.... »

Compte tenu du fait quel la formation Jumbo-Visma n’en amènera que quelques-uns avec elle, beaucoup vont se retrouver à disposition du marché, alors qu’ils pensaient poursuivre leur trajectoire avec la Soudal-Quickstep. Une situation qui suscite un réel agacement chez Julian Alaphilippe et ses coéquipiers, qui ont clairement émis le souhait de continuer ensemble au sein de l’équipe de Patrick Lefévère. En début de semaine, Julian Alaphilippe avait ouvert le bal au micro d’ Eurosport avant le départ de la Copa Bernocchi, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On ne sait pas grand-chose, c'est un peu compliqué dans la tête de tout le monde. On essaye de rester concentré sur ce qu'on a à faire, sur la course. Mais on espère que la situation va se débloquer, qu'on aura des nouvelles, parce que c'est un peu chiant. C'est triste, c'est une équipe qui est dans le coeur du cyclisme depuis de nombreuses années, avec une histoire derrière. Je trouve ça triste, mais on n'en est pas encore là, on ne va pas pleurer, on est là pour faire la course et on attend de bonnes nouvelles. »

La priorité c’est de continuer avec Soudal-Quickstep