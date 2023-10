Cyclisme : Nouvelle équipe pour Pogacar ?

Arnaud De Kanel

Le peloton est en train de prendre un tout autre visage. Primoz Roglic a déjà annoncé qu'il quittera la Jumbo-Visma en fin de saison et sa destination reste pour le moment inconnue. Le team INEOS cherche un leader mais le Slovène ne devrait pas y signer. Alors, la formation britannique a tenté un coup de folie en contactant les représentants de Tadej Pogacar.

La valse des transferts continue dans le peloton. Star de la surpuissante équipe Jumbo-Visma qui pourrait bientôt s'allier avec la Soudal Quick-Step, Primoz Roglic a annoncé rejoindre une nouvelle équipe sans pour autant préciser son identité. INEOS aimerait l'enrôler pour en faire son leader sur les Grands Tours mais le Slovène devrait sans aucun doute rejoindre la BORA-Hansgrohe selon La Gazzetta dello Sport. Alors, l'équipe britannique s'est penchée sur un compatriote de Roglic, à savoir Tadej Pogacar.



INEOS a contacté Pogacar

Le team INEOS travaille dans l'ombre pour réaliser un gros coup en signant une pointure du peloton. Vraisemblablement, ça ne sera pas Primoz Roglic pour les raisons expliquées précédemment. Mais ça ne sera pas non plus Tadej Pogacar malgré un intérêt plus que prononcé. L'agent du Slovène l'a dailleurs confirmé. « Bien sûr, qu'ils sont intéressés par Tadej Si l'équipe Ineos est intéressée, elle doit en parler à l'UAE Team Emirates. L'objectif d'Ineos est d'être l'une des meilleures équipes du monde. Si vous voulez être le meilleur, vous avez besoin des meilleurs coureurs. Au cours des derniers mois, je peux confirmer qu'Ineos m'a demandé si Tadej était libre ou non. Mais je leur ai dit qu'il était sous contrat », a indiqué Alex Carera à Global Cycling Network . Tadej Pogacar devrait donc rester chez UAE Team Emirates et contraint INEOS à aller voir ailleurs.

Evenepoel, dernière solution pour INEOS

Après avoir tenté de recruter Primoz Roglic et Tadej Pogacar, INEOS se penche à nouveau sur le cas Remco Evenepoel. Le Belge avait récemment indiqué son envie de rester chez Soudal Quick-Step grâce, notamment, au recrutement de Mikel Landa pour l'aider en montagne, mais il pourrait finalement revenir sur sa décision en cas de fusion avec la Jumbo-Visma. Le champion du monde du contre-la-montre veut disputer le Tour de France l'an prochain mais il ne pourrait pas pleinement jouer sa carte s'il venait à être coéquipier de Jonas Vingegaard, double tenant du titre. INEOS est en mesure de lui offrir les pleins pouvoirs comme il le souhaite. Il n'y a plus qu'à attendre l'issue de ce dossier de fusion pour en savoir plus. En tout cas, Tadej Pogacar est parti pour rester dans son équipe actuelle.