Cyclisme : Alaphilippe, son rôle pour l’an prochain est tranché !

Alexandre Higounet

Alors que l’avenir de Julian Alaphilippe est désormais clarifié, le projet d’absorption de la Soudal-Quickstep par la Jumbo-Visma ayant été abandonné, on a également une idée beaucoup plus précise du rôle que tiendra le double champion du monde au sein de l’équipe belge. Les derniers jours ont apporté un éclairage net sur le sujet. Analyse.

Maintenant que la tentative d’absorption de l’équipe Soudal-Quickstep par la Jumbo-Visma - que l’on pourrait tout autant dénommer « opération de prédation » tant l’équipe hollandaise n’était principalement intéressée que par le sponsor Soudal – s’est achevée sur un échec, la formation belge de Patrick Lefévère peut repartir sur les bases initialement prévues.

Son avenir est désormais clair...

Pour Julian Alaphilippe, cela constitue assurément une bonne nouvelle : le champion français, qui souhaitait rester au sein de la Soudal-Quickstep, avec qui il est sous contrat jusqu’à fin 2024, pourra donc maintenir le plan qu’il s’était fixé. Comme analysé par le10sport.com et comme l’a indiqué par la suite Patrick Lefévère, Alaphilippe sera promis à un rôle de leader sur les classiques flandriennes, l’équipe belge n’ayant pas le budget pour aller chercher un grand renfort dans ce registre, l’essentiel de sa capacité d’investissement ayant été consacré au recrutement d’une armada solide pour entourer Remco Evenepoel dans sa conquête du Tour de France.

… et son rôle aussi

Cette perspective laissait cependant une question sans réponse : quel allait être le rôle de Julian Alaphilippe lorsqu’il croiserait la route d’Evenepoel, et son corollaire, serait-il aligné au départ du Tour de France l’an prochain, alors que le champion du monde belge n’avait même pas cité son nom lorsqu’il avait évoqué l’équipe à ses côtés pour la Grande Boucle ? Les derniers jours ont permis d’éclaircir la situation. Alaphilippe a en effet démontré au Tour de Lombardie qu’il était prêt à se mettre à 100 % au service d’Evenepoel lorsqu’ils se retrouvent sur la même course. Lors de Liège-Bastogne-Liège, le champion tricolore avait déjà roulé pour le Belge, mais il revenait alors de blessure et ne pouvait pas prétendre à autre chose. En Lombardie, Alaphilippe présentait une condition physique supérieure. Le fait qu’il ait tout de même couru au service d’Evenepoel offre donc une indication claire pour l’an prochain. S’il pourra jouer sa carte sur les Flandriennes, Alaphilippe roulera pour Evenepoel lorsqu’ils prendront le départ ensemble. De quoi – également - répondre aux interrogations sur sa participation au Tour l’an prochain.