Cyclisme : Il est monté au créneau pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Au printemps dernier, alors que Julian Alaphilippe était sous le feu de critiques nourries du manager général de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, Jean-René Bernaudeau, le boss du Team Total Energies, était monté au créneau pour le soutenir et lui témoigner de l’intérêt. « Lefévère l’a assez malmené au printemps », a témoigné récemment le manager de la Total Energies. Un soutien que n’a probablement pas oublié le double champion du monde.

Depuis quelques jours, l’avenir de Julian Alaphilippe est de nouveau stabilisé avec l’arrêt des discussions autour d’un projet de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal-Quickstep, qui aurait eu comme conséquence de mettre le champion français sur le marché alors qu’il dispose encore d’un an de contrat au sein de l’équipe belge. L’équipe Total Energies, qui était sortie du bois pour faire savoir au champion français qu’elle était prête à se positionner s’il se retrouvait libre, n’a donc pu activer plus en avant son projet autour du double champion du monde.

« Moi, Alaphilippe, je l’adore »

Un projet qui remonte d’ailleurs à plusieurs mois puisque dans le courant de la saison, Jean-René Bernaudeau avait questionné Alaphilippe, au moment où le champion était pointé du doigt par son patron Patrick Lefévère, le manager général de l’équipe Soudal-Quickstep, qui avait critiqué à plusieurs reprises son manque de résultats depuis deux ans en comparaison de son salaire, alors qu’il avait dû se relever d’une très grave chute au printemps 2022. Des mots qui avaient fait réagir le manager vendéen de l’équipe Total Energies, qui n’avait pas tardé à décrocher son téléphone pour appeler le double champion du monde.

« Lefévère l’a assez malmené au printemps »