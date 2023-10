Cyclisme : Total Energies déterminée pour Alaphilippe, la preuve !

Alexandre Higounet

Plusieurs éléments concordants témoignent de la détermination absolue de l’équipe Total Energies, et avec elle du PDG de Total Energies Patrick Pouyanné, à recruter Julian Alaphilippe. Surtout depuis qu’il est avéré que ce dernier pourrait rapidement se retrouver sur le marché du fait de l’absorption en cours de la Soudal-Quickstep par la Jumbo-Visma.

Alors qu’il avait déjà reconnu avoir approché Julian Alaphilippe il y a quelques semaines, en vain sachant que le double champion du monde avait décliné, affirmant son intention de rester au sein de son équipe Soudal-Quickstep avec qui il avait encore un an de contrat, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energies, a réitéré publiquement son intérêt pour le champion français aujourd’hui jeudi, en envoyant un communiqué officiel à L’Equipe et à Ouest-France : « Jean-René Bernaudeau a un projet sportif centré autour de la jeunesse et de la formation, dans une équipe à majorité française. C’est ce projet que TotalEnergies soutient. Comme je l’ai déjà déclaré en tant que sponsor principal de l’équipe, la personnalité d’un coureur aimé des Français comme Julian Alaphilippe peut nous intéresser. Et si Julian Alaphilippe était prêt à s’inscrire dans le projet de l’équipe, il serait bien sûr le bienvenu ».

Si le PDG de Total Energies en vient à prendre la parole…

S’il existe deux hypothèses plausibles quant à la stratégie poursuivie par l’équipe Total Energies avec ce communiqué, comme le10sport.com l’a analysé précédemment, un fait apparaît en revanche incontestable : cette prise de parole publique du PDG de l’entreprise énergétique française témoigne de son absolue détermination à faire signer Julian Alaphilippe dans les prochaines semaines… si effectivement il se retrouve libre.

Total Energies a laissé de la place dans son effectif…

De plus, un autre élément permet de confirmer qu’au sein de l’équipe Total Energies, on est bien décidé à faire le maximum pour s’attacher les services du double champion du monde. En effet, l’équipe vendéenne n’a que très peu recruté pour l’instant, alors qu’elle va perdre plusieurs coureurs ayant de gros contrat, comme Peter Sagan, Daniel Oss, Maciej Bodnar ou encore Edvald Boasson Hagen. On peut légitimement faire le lien avec la situation de Julian Alaphilippe cette saison et estimer qu’il s’agissait pour la formation de Jean-René Bernaudeau de maintenir une place disponible pour le champion français, au cas où…