Cyclisme : Il pose sa condition pour le transfert d'Alaphilippe

Avec la fusion annoncée entre Soudal Quick-Step et Jumbo Visma, l'avenir de Julian Alaphilippe est plus incertain que jamais. De quoi relancer les rumeurs d'une arrivée du double champion du monde au sein de la formation TotalEnergies ? Cet été, il avait été question d'un intérêt de l'équipe française pour Alaphilippe. Ce jeudi, le PDG de TotalEnergies a répondu sur le sujet.

Encore une fois, l'avenir de Julian Alaphilippe fait l'objet de rumeurs et de grosses incertitudes. En effet, avec la fusion annoncée entre Soudal Quick-Step et Jumbo Visma, le Français pourrait devoir se trouver une nouvelle formation. Et s'il rejoignait TotalEnergies ? Alors que la rumeur avait vu que cela avait été évoqué lors du dernier Tour de France, Marion Rousse avait répondu pour son compagnon, lâchant : « Est-ce qu’ils peuvent racheter la dernière année de contrat de Julian Alaphilippe ? Non. Et c’est vrai que l’équipe de Jean-René Bernaudeau, ça fait un moment qu’elle est en contact avec Julian. Cela fait plusieurs années. Et comme l’a dit Julian, il a un contrat à honorer l’année prochaine et il y pensera en temps voulu ».

Cyclisme - Mercato : Une nouvelle perspective pour Alaphilippe ! https://t.co/OCgRNFToY5 pic.twitter.com/axxRPAD2rL — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« Un projet sportif centré autour de la jeunesse et de la formation »

Contacté ce mercredi par L'Equipe , Patrick Pouyanné, PDG de la formation TotalEnergies, s'est prononcé sur une possible arrivée de Julian Alaphilippe. Il a alors avoué : « Jean-René Bernaudeau a un projet sportif centré autour de la jeunesse et de la formation, dans une équipe à majorité française. C'est ce projet que TotalEnergies soutient ».

« Si Alaphilippe était prêt s'inscrire dans le projet... »