Cyclisme - Tour : L’autre grande innovation du parcours 2024…

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, lèvera bientôt le voile sur le parcours du Tour de France 2024, le 25 octobre prochain. S’il présente déjà une première grande innovation avec le final à Nice et non à Paris, il pourrait peut-être réserver une deuxième nouveauté de taille… Explication.

A la fin du mois, comme le veut la tradition, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, présentera le parcours de l’édition 2024. Comme cela a déjà été officialisé, il présente une première innovation de taille puisque l’arrivée, au lieu de se tenir à Paris sur les Champs-Elysées, se déroulera à Nice, Jeux Olympiques obligent. Avec la proximité de la cité azuréenne avec la haute montagne, cela a laissé l’opportunité d’une avant-dernière étape de haute montagne dans l’arrière-pays niçois, avec un chrono très escarpé pour la dernière étape.

Une autre grande innovation en plus de l’arrivée à Nice…

Mais le parcours 2024 pourrait bien réserver une autre innovation de taille… En effet, comme le suggère le positionnement du grand Départ, qui aura lieu autour de Turin les trois premiers jours, la probabilité est très forte que le peloton regagne la France en passant par les Alpes. Des rumeurs très persistantes font ainsi était d’une quatrième étape partant de Pinarolo en Italie pour aller jusqu’à Valloire, le parcours le plus probable pour rejoindre Valloire passant par l’interminable ascension de Sestrières, avant de franchir la frontière par le col de Montgenèvre pour redescendre sur Briançon avant de monter le Galibier par le Lautaret et redescendre jusqu’à l’arrivée. Soit une très grosse étape de montagne. Le lendemain, le parcours remontant vers le nord-ouest, possiblement vers Ambérieu-en-Bugey, une seconde étape alpestre apparaît probable, avec un passage par le Jura et - pourquoi pas ? - la perspective ouverte du Grand Colombier.

Le Tour passerait deux fois dans les Alpes en 2024 !

Rien de surprenant jusqu’à maintenant, le Tour ayant déjà abordé la haute montagne très rapidement. Mais ce qui l’est beaucoup plus, en revanche, c’est que le peloton reviendra dans les Alpes lors de la dernière semaine, avec au moins trois étapes et des arrivées potentielles à Super Dévoluy, Barcelonnette et Isola 2000, avant la grande étape déjà connue dans les Alpes Maritimes le samedi. Bref, le Tour de France passerait deux fois de manière très significative dans les Alpes, ce qui serait du jamais vu. Une nouvelle innovation de Christian Prudhomme et ses équipes, loin d’être inintéressante et qui confirme une nouvelle fois la volonté du patron du Tour d’aller chercher en permanence des idées pour dynamiter la course et créer du mouvement. A confirmer cependant lors de la présentation officielle le 25 octobre à Paris…