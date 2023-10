Cyclisme - Tour de France : Pogacar prêt à tenter un coup insensé ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il a déjà surpris tout son monde cette saison, en allant chercher une victoire au Tour des Flandres (après avoir fini 4ème de Milan San Remo et avant de remporter l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne), alors qu’il visait la victoire finale dans le Tour de France, Tadej Pogacar pourrait réserver pour l’an prochain un enchaînement encore plus insensé. Explication.

Tadej Pogacar nous a habitués à être un coureur atypique, prêt à casser les codes pour ne pas se laisser enfermer dans un carcan stéréotypé censé l’amener à la victoire systématique dans le Tour de France. Le champion, par exemple, n’hésite pas à venir se frotter aux classiques flandriennes au printemps, là où depuis le début des années 90 les leaders de grands Tours ne vont plus, préférant se concentrer sur Liège-Bastogne-Liège voire la Flèche Wallonne. Cette saison, Tadej Pogacar s'est ainsi aligné à Milan San Remo, qu’il a terminé 4ème, puis au Tour des Flandres, qu’il a remporté, avant de gagner deux classiques ardennaises dans la foulée, l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne.

Pogacar casse régulièrement les codes

Autant dire que Pogacar casse les codes et que ça lui va bien. L’an prochain, le champion slovène pourrait en briser un autre, qui dit qu’un vainqueur potentiel du Tour de France ne peut pas efficacement effectuer deux grands Tours dans une saison, et que s’il le décide quand même, seul l’enchaînement Tour-Vuelta pourrait coller aux impératifs du cyclisme moderne. Or Tadej Pogacar, lui, aurait émis l’intention de prendre le départ du Giro la saison prochaine, ce qui fait qu’il enchainerait Tour d’Italie-Tour de France, un doublé rarement tenté par les cyclistes de l’ère moderne et rarement réussi. Pierre Rolland, le très endurant coureur français, l’avait tenté lors de ses grandes années chez Europcar, en 2014. Même s’il n’évolue pas au niveau de Pogacar, Rolland avait plutôt assuré, terminant 4ème du Tour d’Italie avant de prendre la 11ème place du Tour de France.

« Peut-être qu’il souhaitera faire les trois grands Tours… »