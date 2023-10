Cyclisme - Tour : Bientôt un indice sur le rôle d’Alaphilippe…

Alexandre Higounet

Même si sa situation semble s’être apaisée au sein de la Soudal-Quickstep, où l’on ne cherche plus à l’inciter au départ pour libérer un budget pour le recrutement d’un lieutenant XXL pour Evenepoel, le rôle de Julian Alaphilippe pour le Tour 2024 n’apparaît pas totalement clair, alors que l’équipe belge est partie sur un « Tout Evenepoel » dans l’espoir de le voir approcher la victoire finale. On devrait bientôt recevoir des indices sur le sujet…

Depuis plusieurs mois, il est acté que Remco Evenepoel tournera sa saison 2024 en direction du Tour de France. Dans un premier temps, les déclarations du champion belge laissaient transparaître une grande confiance en ses moyens de parvenir à glaner le maillot jaune. Evenepoel avait de surcroit omis de citer le nom de Julian Alaphilippe parmi les coureurs de son équipe susceptibles de l’aider à gagner le Tour, ce qui, compte tenu du statut du Français, tout de même double champion du monde, multiple vainqueur d’étapes et maillot jaune, est apparu pour le moins troublant. Comme si le Belge estimait pouvoir se passer de son aide.

Quel rôle dans la hiérarchie de l’équipe pour le Tour ?

Depuis, entre son échec cuisant à la Vuelta, traduisant une nouvelle fois son manque de fiabilité en haute montagne, et les soubresauts liés à la tentative d’OPA de la Jumbo-Visma sur la Soudal-Quickstep, Evenepoel semble revenu à une attitude plus modérée, comme l’a souligné Bessel Kok, le président de la Soudal-Quickstep dans les médias belges : « Le mal n'a-t-il pas déjà été fait par Patrick Evenepoel, le père de Remco, lorsqu’il a ouvertement exprimé ses critiques à l'égard de l'équipe dans une interview à La Dernière Heure ? Je ne pensais pas alors que c'était sage, je l'ai déjà dit… Cela a bien sûr conduit à des tensions. J'ai le sentiment que Remco a un peu changé désormais, qu’il s’est rendu compte que cette interview n’était pas une bonne idée. S'est-il repenti ? Cela pourrait très bien être le cas. Il aura de surcroît un nouveau lieutenant (Landa, ndlr). Il y a de nouveaux talents dans l'équipe. Peut-être qu'il pense : en fait, j'ai une bonne équipe. Chez Jumbo, il n’aurait été qu’un parmi tant d’autres… Peut-être que la réaction de ses coéquipiers lui a donné matière à réflexion également. Je ne suis pas dans l'esprit de ce monsieur. J'espère en tout cas que tout s'arrange maintenant ».

La présentation du Tour apportera des indices…

Même si sa mission devrait être en priorité d’accompagner Evenepoel le plus loin possible dans la montagne, comme aussi de participer à sa protection en cas de coups de bordure sur le plat, et pourquoi pas même de le lancer, le rôle du champion français aux côtés du champion belge en juillet reste encore à confirmer, comme de surcroit la garantie de sa participation. Dans ces conditions, on regardera avec attention la présentation du Tour de France mercredi prochain à Paris. Si Alaphilippe est présent aux côtés d’Evenepoel, cela apportera une indication claire sur son importance au sein de la garde rapprochée du champion belge pour le Tour et sur le fait qu’il reste un atout stratégique pour la Soudal-Quickstep…