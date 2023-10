Cyclisme : Un adversaire se déclare pour Evenepoel-Alaphilippe…

Alexandre Higounet

Alors qu’il se prépare déjà à affronter Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur les routes du Tour, Remco Evenepoel, qui devrait fort logiquement compter Mikel Landa et Julian Alaphilippe à ses côtés, a vu ces derniers jours se déclarer un nouveau candidat de taille à la victoire à Paris…

Avec les soubresauts rencontrés par les coureurs de la Soudal-Quickstep suite à la tentative - finalement avortée - de prédation de la Jumbo-Visma envers l’équipe belge, afin de récupérer le sponsor Soudal, une nouvelle solidarité semble s’être installée dans les rangs de l’équipe belge. Remco Evenepoel, qui, il y a quelques semaines, n’avait pas fait grand cas de son équipe, et notamment de l’aide qu’aurait pu lui apporter Julian Alaphilippe dans sa quête du Tour (il n’avait même pas cité son nom parmi ceux qui seraient en mesure de lui prêter main forte), semble être revenu à des biens meilleures intentions, comme l’a confirmé le président de la Soudal-Quickstep, Bessel Kok, dans les colonnes du Het Laatste Nieuws : « Le mal n'a-t-il pas déjà été fait par Patrick Evenepoel, le père de Remco, lorsqu’il a ouvertement exprimé ses critiques à l'égard de l'équipe dans une interview à La Dernière Heure ? Je ne pensais pas alors que c'était sage, je l'ai déjà dit… Cela a bien sûr conduit à des tensions. J'ai le sentiment que Remco a un peu changé désormais, qu’il s’est rendu compte que cette interview n’était pas une bonne idée. S'est-il repenti ? Cela pourrait très bien être le cas. Il aura de surcroît un nouveau lieutenant (Landa, ndlr). Il y a de nouveaux talents dans l'équipe. Peut-être qu'il pense : en fait, j'ai une bonne équipe. Chez Jumbo, il n’aurait été qu’un parmi tant d’autres… Peut-être que la réaction de ses coéquipiers lui a donné matière à réflexion également. Je ne suis pas dans l'esprit de ce monsieur. J'espère en tout cas que tout s'arrange maintenant ».

Cyclisme : Tous les feux sont au vert pour Alaphilippe ! https://t.co/gNbOCL75mX pic.twitter.com/wVdv7i0aWh — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Evenepoel pourra compter sur Alaphilippe

En conséquence, tout porte à croire que le champion belge pourra compter sur un fort contingent pour l’aider sur les routes de juillet, à commencer par le duo Landa-Alaphilippe. Ils ne seront pas de trop, tant la concurrence s’annonce rude avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et ces derniers jours, un autre prétendant de taille vient de s’ajouter à la liste…

Un nouveau front derrière Pogacar et Vingegaard…