Cyclisme : Tous les feux sont au vert pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Après une saison au cours de laquelle il a dû traverser beaucoup de vents contraire et de soubresauts, Julian Alaphilippe voit s’ouvrir devant lui un contexte de nouveau très favorable. De quoi espérer le meilleur pour la saison 2024, où il pourra a priori trouver les conditions propices à un retour au top niveau.

Le week-end dernier, Julian Alaphilippe s’est rendu au Japon pour la Japan Cup, qui vient clôturer sa saison 2023. Une expérience qui a visiblement enchanté le double champion du monde, comme il l’a déclaré après la course, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je ne suis pas souvent le meilleur avec la pluie et le froid, donc j'ai essayé d'être à l'avant pour anticiper et prendre un peu d'avance. On s'est retrouvé dans une bonne situation, mais il m'a manqué un peu d'énergie dans les derniers kilomètres. En tout cas, j'ai profité et j'ai pris du plaisir, c'était vraiment une très belle journée. C'est unique. Je suis très heureux d'avoir découvert le Japon, cette Japan Cup et le public japonais. C'est un grand moment pour moi, un moment spécial dans ma carrière, et c'est quelque chose que je ne vais pas oublier. J'ai envie de revenir un jour dans ce merveilleux pays ».

Cyclisme - Mercato : Une destination toute trouvée pour Alaphilippe https://t.co/lviZUErxgM pic.twitter.com/vt0QyfjV4w — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

La question de son poids au budget était soulevée

A l’image de son ressenti après son séjour au Japon, tous les feux paraissent désormais au vert pour Julian Alaphilippe à l’amorce de la saison 2024. Là où au printemps dernier, le Français était sous un feu nourri de critiques de son patron Patrick Lefévère, qui pointait régulièrement son manque de résultat en comparaison de son salaire, avec en filigrane le message que son salaire prenait la place d’un lieutenant de luxe qui pourrait être recruté pour soutenir Evenepoel dans sa quête du Tour de France, le champion belge ayant de son côté omis de citer son nom parmi les coureurs susceptibles de l’aider, comme si un coureur de sa trempe ne lui serait d’aucune utilité, le contexte est redevenu apaisé et favorable…

Le contexte paraît désormais apaisé