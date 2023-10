Après Alaphilippe, quel avenir pour les stars du peloton ?

Arnaud De Kanel

L'avenir de Julian Alaphilippe semble de plus en plus lisible depuis que le projet de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step soit tombé à l'eau. Le Français devrait courir avec le Wolfpack en 2024, pour sa dernière année de contrat, où il retrouvera Remco Evenepoel. Le Belge n'a pas changé d'équipe mais il a été contacté cet été, comme d'autres stars du peloton.

Après deux semaines d'incertitudes liées au projet de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe y voit un peu plus clair pour son avenir. Malgré l'appel du pied de la Total-Energies, l'ancien double champion du monde devrait courir pour la formation belge la saison prochaine. La course à l'armement a été assez folle cet été, notamment à cause d'INEOS.

INEOS a tenté Evenepoel, Roglic et Pogacar

L'équipe britannique se cherche toujours un leader de Grand Tour. Et forcément, INEOS voulait recruter ce qui se fait de mieux dans le peloton, à savoir Remco Evenepoel, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. « Bien sûr, qu'ils sont intéressés par Tadej. Si l'équipe Ineos est intéressée, elle doit en parler à l'UAE Team Emirates. L'objectif d'Ineos est d'être l'une des meilleures équipes du monde. Si vous voulez être le meilleur, vous avez besoin des meilleurs coureurs. Au cours des derniers mois, je peux confirmer qu'Ineos m'a demandé si Tadej était libre ou non. Mais je leur ai dit qu'il était sous contrat », indiquait notamment Alex Carera, l'agent de Pogacar, à Global Cycling Network . De son côté, Evenepoel a également annoncé qu'il restait chez la Soudal Quick Step suite à l'abandon de la fusion. Enfin, Primoz Roglic a signé en faveur de la BORA. INEOS repart donc bredouille.

Une bataille épique sur le Tour de France ?

Avec ce mercato très agité, cela nous promet un Tour de France de folie. Remco Evenepoel compte le découvrir, Tadej Pogacar sera normalement (il fait le Giro juste avant) de la partie, Primoz Roglic pourra enfin jouer sa carte avec sa nouvelle équipe, et Jonas Vingegaard sera bien là aussi pour défendre son titre. Ça promet...