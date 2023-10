Alaphilippe au cœur d’une révolution, il craque en direct

Arnaud De Kanel

En temps dans les tuyaux, la fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step ne se fera pas, pour le moment. L'abandon du projet a sans doute été motivé par la mobilisation de plusieurs coureurs. Outre Remco Evenepoel, c'est Ilan Van Wilder qui s'était fermement opposé à cette fusion la semaine passée. Le coéquipier de Julian Alaphilippe avait totalement craqué en direct.

C'est le feuilleton qui tenait en haleine tout le peloton et qui a même fait passer au second plan le triplé historique de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie. En deux semaines, la simple rumeur lancée par un média néerlandais au sujet d'une possible fusion entre la Jumbo Visma et la Soudal Quick-Step est rapidement devenue sérieuse. Les deux parties ont révélé qu'elles souhaitaient avancer main dans la main dès 2024, au risque de laisser plusieurs coureurs de côtés comme Julian Alaphilippe. La fronde des coureurs de la formation belge a notamment été incarnée par Ilan Van Wilder, sans filtre en plein direct alors qu'il venait de remporter les Trois Vallées Varésines.

Voeckler pousse un coup de gueule sur l’avenir d’Alaphilippe https://t.co/0KIjxXKa7e pic.twitter.com/dvoq9kCiqR — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Ce sont des semaines difficiles pour nous»

Très en vie sur cette fin de saison, Ilan Van Wilder s'est illustré sur la semi-classique italienne, les Trois Vallées Varésines, qu'il a remporté la semaine dernière. Mais comme pour de nombreux coureurs de la Soudal Quick-Step, il ne pensait qu'à la possible fusion entre son équipe et la Jumbo-Visma. Il avait donc profité de son exposition médiatique du jour pour s'opposer à ce projet.

"We don't agree with all this s**t. We want to continue Soudal Quick-Step."Tre Valli Viranese winner Ilan Van Wilder said 𝙚𝙭𝙖𝙘𝙩𝙡𝙮 what he thought about rumours of a merger.@IlanWilder | @soudalquickstep | #TreValliVaresine pic.twitter.com/1qsYDjDkJQ — Eurosport (@eurosport) October 3, 2023

«Pas d’accord avec toute cette m….»