Cyclisme : L'avenir de Julian Alaphilippe le fait halluciner

Thibault Morlain

Une véritable révolution se préparerait actuellement dans le monde du cyclisme. En effet, deux mastodontes du peloton s'apprêteraient à fusionner puisque d'ici peu, Jumbo Visma et Soudal Quick-Step pourraient ne faire plus qu'un. Mais voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence pur certains. Alors que Primoz Roglic s'apprêterait à rejoindre une nouvelle équipe, Julian Alaphilippe est lui aussi dans le flou le plus total concernant son avenir. Une situation qui interpelle Thomas Voeckler.

Ces derniers mois, l'avenir de Julian Alaphilippe s'est retrouvé au coeur des rumeurs. Alors que le Français a encore un an de contrat avec la formation Soudal Quick-Step, en plein Tour de France, il avait alors été question d'un possible départ. Alors qu'on annonçait Alaphilippe dans le viseur de l'équipe TotalEnergie, des démentis étaient vite tombés. Mais voilà que les choses ont déjà changé. En effet, alors que Soudal Quick-Step s'apprêterait à fusionner avec Jumbo Visma, le compagnon de Marion Rousse pourrait voir son avenir être impacté.

Cyclisme - Mercato : Une nouvelle perspective pour Alaphilippe ! https://t.co/OCgRNFToY5 pic.twitter.com/axxRPAD2rL — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« C'est un peu chiant »

Quid alors de l'avenir de Julian Alaphilippe ? Il y a quelques jours, la star française avait pris la parole, confiant : « On ne sait pas grand-chose, c'est un peu compliqué dans la tête de tout le monde. On espère que la situation va se débloquer et qu'on aura des nouvelles. C'est un peu chiant. C'est triste, surtout. Soudal-Quick Step est une équipe qui est dans le cœur du cyclisme depuis de nombreuses années, avec une histoire derrière. Je trouve ça triste, on n'en est pas là encore, on ne va pas pleurer. On attend de bonnes nouvelles, on espère tous ».

« Ça m'interpelle »