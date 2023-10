Cyclisme : Il livre un indice sur l’avenir d’Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Depuis quelques semaines, le10sport.com analyse que les choix de Florian Sénéchal et Rémi Cavagna, en fin de contrat chez Soudal-Quickstep, pourraient, selon les circonstances, livrer un indice sur l’avenir de Julian Alaphilippe. Or Florian Sénéchal vient de signer chez Arkea-Samsic… Faut-il y voir un signe ? Analyse.

Il y a quelque temps, Le10sport.com avait analysé qu’un élément pourrait éventuellement donner un indice sur la future destination de Julian Alaphilippe : le choix des deux autres coureurs tricolores de la Soudal-Quickstep, membre de sa garde rapprochée, Florian Sénéchal et Rémi Cavagna, qui sont tous deux en fin de contrat avec la formation belge. Le10sport.com avait analysé qu’en fonction de leur choix respectif, a fortiori s’il s’agissait du même, il serait possible d’en tirer des perspectives pour la future équipe du double champion du monde.

Cyclisme : Bouleversement dans l’avenir d’Alaphilippe ! https://t.co/GWgBkrVKAx pic.twitter.com/q01QpwClL6 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Arkea-Samsic a déjà signé Démare et Sénéchal…

Ces dernières heures, Florian Sénéchal vient de s’engager pour deux saisons avec l’équipe Arkea-Samsic. Faut-il en tirer des conclusions pour Julian Alaphilippe ? Il est vrai que dans le passé, le boss de l’équipe bretonne Emmanuel Hubert n’avait pas caché qu’il serait prêt à foncer sur le champion français le jour où ce dernier était disposé à signer dans une équipe française. Cependant, lorsque l’on analyse la situation plus en détail, cela paraît peu probable.

Une accélération du tempo pour Alaphilippe…